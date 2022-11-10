▲ 【香港經濟】滙豐研究下調香港GDP預測 料今年負增長3.1% 樓價年內料跌8%、明年再降7%

滙豐環球研究發表報告，將今年香港GDP增長預測，由原先負增長0.5%，下調至負增長3.1%，指高利率環境下，投資增長方面的下降大過預期。預計在內地經濟復甦支持下，香港經濟明年下半年將反彈。

報告指，香港經濟持續疲弱可能會降低買樓市民的購買力，並有可能推遲他們購買決定。再加上負面的財富效應和更高的息率，預料樓市將繼續受壓。預計樓價今年將降8%，明年進一步降7%。專注於中高端市場的發展商未來幾個月或面對令人失望的銷情。

下半年銀行貸款撥備或增加

滙豐環球研究又指，較低的GDP預測可能會導致今年下半年以至明年，貸款撥備增加、信貸成本上升。商業活動減少亦可能為貸款需求帶來壓力。資金從活期和儲蓄帳戶（CASA）可能加快轉向定期存款，從而抑制淨利息收益率進一步擴大。雖如此，報告相信，在更高的利率環境下，銀行的股本回報率（Return on Equity，ROE）將得到改善，有些銀行可能有能力在資產增長放緩下提高派息。

報告表示，相信港府將推進戰略舉措，以振興經濟。同時，旅遊限制放寬將令航空業受惠，並應導致國際商業連接正常化。偏好的港股包括中銀香港 （02388） 、港交所 （00388） 、新地 （00016） 、國泰航空 （00293） 、中國建築國際 （03311） 。

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編輯：胡學能