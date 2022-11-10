Twitter灰剔認證數小時即叫停 馬斯克預告會做大量蠢事

Twitter繼更新Twitter Blue計劃為訂戶提供「藍剔」認證後，周三（10日）再推出新功能，為政府及企業等帳戶提供「灰剔」認證。不過「灰剔」功能僅推出數小時就已極速叫停，老闆馬斯克更預告Twitter未來會做很多蠢事。

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美國、加拿大、英國、澳洲、新西蘭等地的iOS App Store，周三率先實行新版Twitter Blue計劃，每月收費7.99美元（約63港元）提供「藍剔」認證等功能。

「灰剔」也屬計劃一部分，用作標記政府、主要媒體及部分公眾人物的官方帳戶。Twitter大約在美國東部時間周三早上10點（本港晚上11點），但僅相隔兩個小時就撤回功能。

YouTube科技頻道「MKBHD」經營者Marques Brownlee於Twitter發帖文，詢問為何他的「灰剔」認證會消失。

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Twitter老闆馬斯克（Elon Musk）就留言回應，解釋是他拍板叫停這項功能。馬斯克又表示Twitter未來會做大量蠢事，把有用的留下，沒有用的就會作改動。

Twitter產品經理克勞福德（Esther Crawford）就發帖文，解釋「灰剔」仍是Twitter Blue計劃一部分，著重為政府和商業機構而非個體加上官方認證。

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責任編輯：鄭錦玲