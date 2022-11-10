【大行報告】滙豐研究：疫情下人流恢復放緩 下調中國中免目標價至209元

滙豐研究表示，疫情下預料中國中免（01880）第四季表現受壓，並下調公司今年收入及淨利潤預測，並將其目標價由234元下調至209元，維持評級「買入」。中國中免周四（10日）收市報168.8元，跌幅5.4%。





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該行指，鑑於疫情下人流量恢復速度放緩、以及其網上業務有較高的依賴，預料中國中免第四季收入及毛利率承壓，故將今年公司收入及淨利潤預測下調9%及26%，同時亦將公司明年及2024年的純利預測分別下調18%及14%，以反映疫情的持續影響以及線下人流恢復速度較預期慢。

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該行指中國中免第三季線上業務的收入貢獻較高，主要受疫情影響海南線下人流、以及其化妝品產品有較大折扣率令毛利率拖低，導致公司其應佔淨利潤表現低於預期。

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撰文：鄭昊彤