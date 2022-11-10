  • 26°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 17:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】滙豐研究：疫情下人流恢復放緩 下調中國中免目標價至209元

股樓投資 17:05 2022/11/10

分享：

分享：

滙豐研究表示，疫情下預料中國中免（01880）第四季表現受壓，並下調公司今年收入及淨利潤預測，並將其目標價由234元下調至209元，維持評級「買入」。中國中免周四（10日）收市報168.8元，跌幅5.4%。
 


【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

該行指，鑑於疫情下人流量恢復速度放緩、以及其網上業務有較高的依賴，預料中國中免第四季收入及毛利率承壓，故將今年公司收入及淨利潤預測下調9%及26%，同時亦將公司明年及2024年的純利預測分別下調18%及14%，以反映疫情的持續影響以及線下人流恢復速度較預期慢。

 

【永利澳門 1128】 澳門賭牌明截標 永利澳門已遞交博彩批給標書 股價一度抽升逾8%【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

該行指中國中免第三季線上業務的收入貢獻較高，主要受疫情影響海南線下人流、以及其化妝品產品有較大折扣率令毛利率拖低，導致公司其應佔淨利潤表現低於預期。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
中國中免（01880） 大行報告

下一篇文章

【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】11月12日比賽小貼士分享 飛越大嶼TransLantau100賽後感
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【藝術之旅】港鐵 x 草間彌生主題列車登場 車廂化身經典黃底黑色波點「南瓜」設計 期間限定行走屯馬綫
【藝術之旅】港鐵 x 草間彌生主題列車登場 車廂化身經典黃底黑色波點「南瓜」設計 期間限定行走屯馬綫
【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
【晶片供應】斥資數十億美元 晶片商台積電計劃擴建亞利桑那工廠
【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【帶你睇盤】屯門私樓擁新淨靚裝　兩房437呎叫價488萬
【電動車】Tesla股價連日大跌　市值被巴郡超越
【電動車】Tesla股價連日大跌　市值被巴郡超越
【AAPL】摩利分析師列蘋果為首選股 指iPhone僅為供應問題而非需求減少
【AAPL】摩利分析師列蘋果為首選股 指iPhone僅為供應問題而非需求減少
奧運站維港灣中層兩房戶740萬沽　重返2015年水平
奧運站維港灣中層兩房戶740萬沽　重返2015年水平
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款