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【機票預訂】Expedia料年底香港出發短途航班可達疫情前五成　提供4大預訂貼士、星期幾訂機票最抵？

Hot Talk 17:05 2022/11/10

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【機票預訂】Expedia料年底香港出發短途航班可達疫情前五成　提供4大預訂貼士、星期幾訂機票最抵？

Expedia香港發布《2023 航空旅遊秘訣》，數據反映香港出發的航班載客量（航線的航班與機位數量）正在回升，今年底的載客量較9月底升近三倍，而由香港出發的長途航班（飛行距離超過3,700公里），預計將於年底回復至近疫情前平均水平70%，短途航班復甦速度雖然稍慢，但年底料可達到疫前平均水平50%。 
 
Expedia.com.hk數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月份分別上升50%及75%。航空公司報告組織 （Airlines Reporting Corporation， ARC） 數據科學與研究董事總經理Chuck Thackson指，旅遊業復甦動向難測，但在環球層面的所有跡象都顯示，正逐漸恢復常態。

根據《2023 航空旅遊秘訣》報告，為港人提供4大預訂貼士：

  • 星期日訂機票更便宜：旅客在星期日預訂國際航班機票，平均可以較星期五（票價最高的日子）節省23%
     
  • 盡早預訂：比起出發前6星期內才預訂機票，提前至少6個月前預訂國際航班，平均節省65%。在目前機票供不應求的情況下，旅客的必勝要訣就是盡早預訂，提前把握優惠價錢
     
  • 上午9時後出發可降低航班取消機會：根據年初至今的航班狀態數據，早上3時至9時之間從香港國際機場起飛的航班，較其他日間時段出發的航班更大機會被取消
     
  • 星期二出發最優惠：對比星期六（票價最高的日子）出發，在星期二出發平均可節省10%，另外，星期四比星期六出發亦可慳8%

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

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編輯：陳韻妍

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