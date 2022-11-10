【機票預訂】Expedia料年底香港出發短途航班可達疫情前五成　提供4大預訂貼士、星期幾訂機票最抵？

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【社交距離措施】疫苗通行證下周四微調 入超市、商場、戲院等無須主動掃碼 黃碼可進入
Expedia香港發布《2023 航空旅遊秘訣》，數據反映香港出發的航班載客量（航線的航班與機位數量）正在回升，今年底的載客量較9月底升近三倍，而由香港出發的長途航班（飛行距離超過3,700公里），預計將於年底回復至近疫情前平均水平70%，短途航班復甦速度雖然稍慢，但年底料可達到疫前平均水平50%。
Expedia.com.hk數據顯示，聖誕及農曆新年檔期的外遊搜尋量在10月份分別上升50%及75%。航空公司報告組織 （Airlines Reporting Corporation， ARC） 數據科學與研究董事總經理Chuck Thackson指，旅遊業復甦動向難測，但在環球層面的所有跡象都顯示，正逐漸恢復常態。
【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！
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編輯：陳韻妍