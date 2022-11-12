【清酒新世界@iM網欄】谷口農場 蕃茄製蝦夷蔵佳釀

國士無雙「蝦夷蔵」系列推出了一款新的果汁梅酒，這是酒造的第二批合作夥伴的首款產品，是次大膽混合了旭川市谷口農埸開發的有機蕃茄汁。想想蕃茄的味道是甜甜酸酸，其實與梅酒也十分相似，而且酸甜的番茄味和濃郁的梅子味在口中蔓延開來，口感非常平均，不會覺得奇怪！

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谷口農場以生產番茄聞名，農場擁有大約60個蕃茄專用的溫室。農埸培植出來的有機蕃茄比較肉厚，果凍狀的部分很少，榨出來的蕃茄汁是鮮紅色，而且番茄紅素含量較高，味道方面酸度清爽及甜度適中。其實農場早在1992年就已經開始製造有機種植的蕃茄汁，多年來蕃茄汁都是農場的招牌產品。農場的有機耕作期為6個月至3年，至於蕃茄的味道取決於收穫的時間和天氣，而他們的蕃茄汁是沒有加鹽，主要是不想破壞農場原汁原味的理念。在生產果汁時，農場會根據蕃茄的含糖量或更高的標準去穩定質量，讓我們能夠享用原汁原味的蕃茄汁，有如在農場中吃原個蕃茄的感覺。

種植方面，農場非常注重土壤健康，並使用富含稻殼、米糠、牛糞、生蠔殼粉、海藻和微生物的自製堆肥，除了使用有機種植，同時堅持不使用殺蟲劑或化學肥料。此外，在農場工作的人員平均年齡為36歲左右，因此有很多年輕的員工仍在養育及教育孩子，而農場的製造理念是希望大家都能夠安心地養育孩子，所以更注重不使用添加劑的情況下，提供美味又健康的食材，讓小朋友從小到大都能夠得到正確及健康的教育！

在農場旁邊設有工場，工場更擁有有機JAS認證的，每天都會生產果汁、果凍、味噌等加工產品。大家有機會可到訪谷口農場，能夠認識到種植蕃茄的人、製造蕃茄汁的人及銷售果汁的人，這樣一來可以更了解蕃茄的成長故事！而且農場設有有機蕃茄採摘園，每年的六月中到九月會開放，訪客可以親身採摘蕃茄，除此之外在旭川很多地方也能看到農場的產品，不少地方也有售賣農場所培植的迷你蕃茄！

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作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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