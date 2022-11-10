【業績】偉易達中期多賺6.6%息17美仙　現價股息率高達12厘　主席黃欣料全年度收入跌幅不會達雙位數

▲ 偉易達中期多賺6.6%息17美仙 下調全年度展望、料收入按年下跌

偉易達 （00303） 截至9月底止6個月，純利按年升6.6%至8200萬美元，中期息維持17美仙。鑑於經營環境急劇變化，偉易達修改全年展望，預期收入將按年下跌，毛利率則保持穩定。主席兼行政總裁黃子欣補充，雖然利率未見頂、油價高企，消費者購買力被削弱，令零售商存貨增加，承認訂單不如幾個月前樂觀，下半年公司訂單亦有所減少，但估計全年收入跌幅不是雙位數。

偉易達指，已加強聚焦存貨管理，增加廣告和推廣開支，以確保產品於節日期間的銷情理想。同時，公司亦收緊成本控制，但仍會繼續投資開發新產品及開拓地區市場，推動未來增長。

對於運費，管理層指，期內運費較去年同期大幅上升，主因去年初透過合約鎖定了較低的運貴價格，不過，自付運旺季後運費正大幅回落，預期下半年的運費成本較上半年大減。

問及美國感恩節銷情，管理層指，零售商已嚴陣以待，又指西方社會每逄節日都會送玩具予小朋友，但今年貨源充足，未能判斷消費者已購物還是最後一刻才買禮物，故難以估算節日的銷情。

物料供應改善助上半財年收入增4.5%

上半財年偉易達收入按年增加4.5%至11.6億美元，主因物料供應改善令集團履行訂單情況好轉，推升北美洲和亞太區的銷售額，抵銷了歐洲及其他地區的跌幅。同時，集團提前向主要市場付運產品，以避免物流延誤。

按業務劃分，承包生產服務收入升7.8%至5億美元，電子學習產品收入升5.1%至4.7億美元，但電訊產品收入則跌4.6%至1.9億美元。

毛利率升0.9個百分至28.3%，主因產品售價上升和材料成本減少，同時直接勞工成本和生產支出因生產力提升而受惠，抵銷了主要貨幣兌美元貶值及存貨撥備增加的負面影響。

料全度度電子學習產品及電訊產品收入按年下跌

偉易達原預期電子學習產品的收入將按年溫和增長，現在預期全年度收入會下跌，中國內地下半年度銷售額料將受惠於新產品上架而改善，但全年度的銷售額仍會下跌。至於電訊產品，雖然下半年的銷售額預期將會改善，全年收入目前預計將按年下跌。

對於承包生產服務收入，公司目前預計將按年保持穩定，但由於若干關鍵零件供應仍然緊張，下半年度的銷售額預期將會放緩，而經濟不確定性正令客戶削減存貨。

偉易達全日收報43.6港元，跌2.5%。若以中期息17美仙及上財年末期息51美仙計，現價股息率高達12.2厘，仍屬高息股。

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編輯：袁諾曦