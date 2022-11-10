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【加密貨幣】FTX爆煲累創辦人SBF身家縮水94%　四日痛失147億美元

Hot Talk 16:59 2022/11/10

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【FTX爆煲】創辦人SBF身家大縮水94%　四日痛失147億美元

全球最大加密貨幣交易所之一的FTX爆煲，拖累其創辦人Sam Bankman-Fried（SBF，又稱薯條哥）身家跌穿10億美元的億萬富豪（Billionaire）門檻，據彭博富豪即時排行榜，SBF身家再單日蒸發13.2%至8.6億美元（約67.2億港元），較周日（6日）的156億美元（約1217億港元）蒸發逾94%或147億美元（約1147億港元）。

值得留意是，目前SBF身影已經消失於《福布斯》全球億萬富豪即時排行榜，未知是否與身家大跌有關，但據2022年4月《福布斯》的全球億萬富豪排行榜（The Forbes World's Billionaires 2022），SBF曾以240億美元（約1872億港元）身家，全球富豪排名第60位。

虛擬資產交易所幣安（Binance）趙長鵬身家同樣下跌，據彭博數據，其身家約149億美元（約1147億港元），單日少9%或15億美元（約117億港元），較周日的183億美元（約1427億港元）少18.6%或34億美元（約265億港元）。

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

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編輯：李哲毅

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