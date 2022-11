【Mosaic慢慢砌@iM網欄】發掘文化瑰寶 戰爭中幸存的馬賽克

台北故宮弄碎了三件陶瓷器,已經是令人心碎欲裂了,現在愈揭愈多,竟然有250件損壞,真的是文物何辜,任其魚肉!

同場加映:【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

想起那些精緻的陶瓷工藝品,無論怎樣修補,也難天衣無縫了。如果幻想一下把碎瓷砌成馬賽克,相信一定能焕發新生,而且可以保存更為持久。藝術品、文物是很脆弱無助的,在戰亂、搬運、借展的過程中都很易損壞。相對而言,馬賽克真的是一種較易保護持久的藝術。主要是古代的馬賽克不是鑲嵌在地上就是牆上,不利於搬運,卻易於掩蓋,復修也不算難,所以間中就有馬賽克文物出土的消息。

所以,就算戰亂如敘利亞,也有馬賽克被發現,今年10月位於敘利亞中部霍姆斯省就出土了非常漂亮,擁有1600多年歷史的馬賽克!這幅20米乘6米的馬賽克地板畫,在一個建築地面被發現,估計製作於公元4世紀。考古學家估計,將來有機會在現場附近出土更多相近的文物。

以前介紹馬賽克歷史也寫過,敍利亞及伊拉克是位於兩河流域,底格里斯及幼發拉底河上美索不達米亞文明,是最早孕育出馬賽克這種神奇的藝術,佢今已有五、六千年歷史。

這幅羅馬時期的馬賽克,內容是描寫古希臘及羅馬神話及戰爭塲面,畫面非常豐富濃縮。戰爭場面是指非常著名,2000年前的古希臘史詩式的特洛伊戰爭(Trojan War)。這是至今出土唯一一幅描寫亞瑪遜(Amazon )與特洛伊(Troy )人對抗希臘而戰鬥的馬賽克。在希臘神話中,有一個驍勇善戰的女性族群, Penthesilea與妹妹Hippolyta是最著名的兩位亞瑪遜女皇,此外也有數十名特洛伊戰士。另外,馬賽克也有神話中的海王(Neptune) 與他的40位情人。

馬賽克是以圓盤形式展現,每個人物附近都砌了希臘文名字,相信考古學家不難研究出其內容所指。在圓盤外圍是我特別喜愛的裝飾性紋樣,圖案立體又優美。

經過多年戰事,佔領當地的武裝人士在2017年於社交媒體表示要出售當地的馬賽克畫。幸好在2018年,政府收復當地,這幅珍貴的馬賽克才得以保存。

真是揪心,但願這裏戰爭永不再來,才去發掘更多馬賽克文物,否則,還是讓馬賽克暫且靜躺地下,待和平之日,才重見光明吧!

▼ 點擊圖片放大

同場加映:【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

作者 _ 洪捷簡介:

女性,曾任職文化藝術版記者多年,著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室,八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會( AIMC )會員, 2018 年參展該會雙年展。 2019 年 4 月舉行了首次個展。

更多 Mosaic 慢慢砌 @ 洪捷的文章請按此

如欲查看更多 iMoney 網上專欄的內容請按此

即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!