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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】發掘文化瑰寶 戰爭中幸存的馬賽克

名人薈萃 09:00 2022/11/12

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台北故宮弄碎了三件陶瓷器，已經是令人心碎欲裂了，現在愈揭愈多，竟然有250件損壞，真的是文物何辜，任其魚肉！

同場加映：【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

想起那些精緻的陶瓷工藝品，無論怎樣修補，也難天衣無縫了。如果幻想一下把碎瓷砌成馬賽克，相信一定能焕發新生，而且可以保存更為持久。藝術品、文物是很脆弱無助的，在戰亂、搬運、借展的過程中都很易損壞。相對而言，馬賽克真的是一種較易保護持久的藝術。主要是古代的馬賽克不是鑲嵌在地上就是牆上，不利於搬運，卻易於掩蓋，復修也不算難，所以間中就有馬賽克文物出土的消息。

所以，就算戰亂如敘利亞，也有馬賽克被發現，今年10月位於敘利亞中部霍姆斯省就出土了非常漂亮，擁有1600多年歷史的馬賽克！這幅20米乘6米的馬賽克地板畫，在一個建築地面被發現，估計製作於公元4世紀。考古學家估計，將來有機會在現場附近出土更多相近的文物。

以前介紹馬賽克歷史也寫過，敍利亞及伊拉克是位於兩河流域，底格里斯及幼發拉底河上美索不達米亞文明，是最早孕育出馬賽克這種神奇的藝術，佢今已有五、六千年歷史。

這幅羅馬時期的馬賽克，內容是描寫古希臘及羅馬神話及戰爭塲面，畫面非常豐富濃縮。戰爭場面是指非常著名，2000年前的古希臘史詩式的特洛伊戰爭（Trojan War）。這是至今出土唯一一幅描寫亞瑪遜（Amazon ）與特洛伊（Troy ）人對抗希臘而戰鬥的馬賽克。在希臘神話中，有一個驍勇善戰的女性族群， Penthesilea與妹妹Hippolyta是最著名的兩位亞瑪遜女皇，此外也有數十名特洛伊戰士。另外，馬賽克也有神話中的海王(Neptune) 與他的40位情人。

馬賽克是以圓盤形式展現，每個人物附近都砌了希臘文名字，相信考古學家不難研究出其內容所指。在圓盤外圍是我特別喜愛的裝飾性紋樣，圖案立體又優美。

經過多年戰事，佔領當地的武裝人士在2017年於社交媒體表示要出售當地的馬賽克畫。幸好在2018年，政府收復當地，這幅珍貴的馬賽克才得以保存。

真是揪心，但願這裏戰爭永不再來，才去發掘更多馬賽克文物，否則，還是讓馬賽克暫且靜躺地下，待和平之日，才重見光明吧！

    點擊圖片放大

 

同場加映：【溫股知新】若有智慧  不如趁勢

作者_洪捷簡介：
女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC）會員，2018年參展該會雙年展。20194月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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