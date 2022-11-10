▲ 【日本旅遊】東瀛遊11月19日舉行大型招聘會、聘逾百名員工 日本導遊每月包薪連津貼最高25000元

日圓大幅貶值，加上本港實施「0+3」，「回鄉」日本的港人不斷增加。東瀛遊 （06882） 指，自日本全面開關以來，東瀛遊已接獲逾1.5萬位客人報名、接近300個旅行團成行出發，市場旅遊需求日趨增加將於11月19日（星期六）舉行人才招募開放日，籌辦大型招聘會。

東瀛遊指，目標增聘20個不同部門的職位、超過100位員工，逾半數為前線職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任等，亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等職位空缺，現場設有即場面試。

東瀛遊收客數量是疫情前約30%

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，公司在高峰時期有超過600位員工，在疫情衝擊下，現有員工逾200位，而現時的收客數量大約是疫情前的30%左右，預計未來收客仍會不斷上升。他指，疫情期間旅遊業人才流失嚴重，公司自「0+3」後亦已優先聘用早前解僱及遣散的員工。

為吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達25,000元，領隊每月包薪連津貼高達18,000元。而為感謝共渡疫情時艱的現有同事，東瀛遊加薪近雙位數以補回過去3年凍薪。

東瀛遊人才招募開放日詳情

日期： 11月19日（星期六）

時間：上午10時至下午1時

地點：尖沙咀漆咸道南 45‐51 號其士大廈 5 字樓 「寰宇坊」

（尖沙咀地鐵站 B2 出口 ）

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編輯：陳韻妍