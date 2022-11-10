【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？

▲ Google昨（9日）發表公告指，即日起將為Stadia用戶作出退款，預計大部分退款將在Stadia關閉前處理完畢。

Google早前宣布，由於用戶訂閱量未達標，將於2023年1月18日關閉其串流遊戲平台Stadia。Google昨（9日）發表公告指，即日起將為Stadia用戶作出退款，預計大部分退款將在Stadia關閉前處理完畢。

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Stadia Pro訂戶將不獲退款

根據Google的公告，Stadia將會自動向曾通過Stadia商店購買遊戲和附加內容的用戶退款，除Stadia Pro外，其他訂閱費用亦會退款。相關退款將會按購買商品時的付款方式退回，如Google無法以此方式退款，則會按當時用戶所使用的Google帳戶發送電子郵件。

該企預料，大部分的退款將於明年1月18日之前處理好，提醒受影響的用戶需耐心等待，「不要聯繫客戶服務，因為他們將無法在此期間加快您的退款」。 惟已刪除相關Google帳戶且無法再使用原始付款方式的客戶，仍須與Stadia的客戶服務團隊聯繫。

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責任編輯：殷凱怡

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