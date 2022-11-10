  • 26°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Google動向】串流遊戲平台Stadia明年停用　哪3類用戶可退款？

科技 16:39 2022/11/10

分享：

分享：

Google昨（9日）發表公告指，即日起將為Stadia用戶作出退款，預計大部分退款將在Stadia關閉前處理完畢。

Google早前宣布，由於用戶訂閱量未達標，將於2023年1月18日關閉其串流遊戲平台Stadia。Google昨（9日）發表公告指，即日起將為Stadia用戶作出退款，預計大部分退款將在Stadia關閉前處理完畢。

【人工智能】Google夥雷諾開發「軟件定義汽車」　藉Android系統提供持續升級服務

Stadia Pro訂戶將不獲退款

根據Google的公告，Stadia將會自動向曾通過Stadia商店購買遊戲和附加內容的用戶退款，除Stadia Pro外，其他訂閱費用亦會退款。相關退款將會按購買商品時的付款方式退回，如Google無法以此方式退款，則會按當時用戶所使用的Google帳戶發送電子郵件。

該企預料，大部分的退款將於明年1月18日之前處理好，提醒受影響的用戶需耐心等待，「不要聯繫客戶服務，因為他們將無法在此期間加快您的退款」。  惟已刪除相關Google帳戶且無法再使用原始付款方式的客戶，仍須與Stadia的客戶服務團隊聯繫。

【街景服務】Google關閉街景服務App　需轉用網頁版「街景工作室」

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
今日
【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
今日
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
今日
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘
今日
【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘

你可能感興趣

【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
今日 12:30
【人才難求】調查：AI及機器學習科技人才　將成香港最大技能缺口
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
今日 13:30
【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
今日 14:15
【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合
遊戲平台 移動裝置 電子支付 電玩手遊 網上購物 串流 遊戲 Google 香港

上一篇文章

【網絡安全】港企網絡保安準備指數　創指數公布以來新高

下一篇文章

【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒
【麥當勞電競椅】英麥當勞推McCrispy電競椅　設醬料槽、漢堡保溫盒
【Gmail新界面】Gmail棄用舊界面　用戶無法於右側配置聊天功能
【Gmail新界面】Gmail棄用舊界面　用戶無法於右側配置聊天功能
【環保政策】法國立法要求中大型停車場　必需覆蓋太陽能電池板
【環保政策】法國立法要求中大型停車場　必需覆蓋太陽能電池板
【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」
【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」
【IG更新】IG網頁版啟用新界面　帖文排程功能將登場
【IG更新】IG網頁版啟用新界面　帖文排程功能將登場
【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
【華為Mate 50】華為Mate 50系列今日開賣　256GB版本售 6188元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款