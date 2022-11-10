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【越秀系】越秀交通購河南蘭蔚高速內部收益率9.5%　料未來12年貢獻50億人幣收入

股市 17:39 2022/11/10

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【越秀系】越秀交通購河南蘭蔚高速內部收益率9.5%　料未來12年貢獻50億人幣收入

越秀交通基建 （01052） 早前以10.98億元（人民幣，下同）收購河南蘭蔚高速公司，涉61.03公里，完成後集團里程增加12.3%至556.23公里。集團副總經理潘勇強指，項目內部收益率約9.5%，料未來12年合共貢獻收入約50億至55億元。

是次收購中，6成為銀行貸款，完成後集團資產負債水平將從48.4%增至52.5%。潘勇強承認，現時負債水平在公路建設行業中「略高」，但仍屬「安全」水平，預計負債水平會於未來1年至2年內回落。

調整早前訂下里程逾千公里的目標

談及其他併購計劃，潘勇強指，經濟下行下，冀收購現金能力較強、擁有正現金流及已有盈利貢獻的成熟項目。他並透露，考慮市場外部環境、合適價格及集團負債空間下，已調整早前訂下里程逾千公里的目標。

內地廣東無症狀感染有上升趨勢，潘勇強認為，若疫情可控，對集團影響將不大，但對廣東珠三角今季收入及流量或有約10%影響。

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記者：宋佩恩

港股 經濟 REITS 基建 交通 收購 越秀交通基建（01052） 越秀
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