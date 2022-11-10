▲ 【越秀系】越秀交通購河南蘭蔚高速內部收益率9.5% 料未來12年貢獻50億人幣收入

越秀交通基建 （01052） 早前以10.98億元（人民幣，下同）收購河南蘭蔚高速公司，涉61.03公里，完成後集團里程增加12.3%至556.23公里。集團副總經理潘勇強指，項目內部收益率約9.5%，料未來12年合共貢獻收入約50億至55億元。

是次收購中，6成為銀行貸款，完成後集團資產負債水平將從48.4%增至52.5%。潘勇強承認，現時負債水平在公路建設行業中「略高」，但仍屬「安全」水平，預計負債水平會於未來1年至2年內回落。

調整早前訂下里程逾千公里的目標

談及其他併購計劃，潘勇強指，經濟下行下，冀收購現金能力較強、擁有正現金流及已有盈利貢獻的成熟項目。他並透露，考慮市場外部環境、合適價格及集團負債空間下，已調整早前訂下里程逾千公里的目標。

內地廣東無症狀感染有上升趨勢，潘勇強認為，若疫情可控，對集團影響將不大，但對廣東珠三角今季收入及流量或有約10%影響。

相關文章：

【渣打2888】渣打斥資1.8億元收購區塊鏈公司Partior 25%股權

【啤酒股】潤啤挫7%創五個月低 斥123億人幣收購白酒製造商「金沙酒業」逾5成股權

記者：宋佩恩