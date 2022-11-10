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【萬物雲2602】招銀指市場低估優勢 萬物雲升4.3%

股樓投資 16:42 2022/11/10

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招銀國際認為，市場低估萬物雲（02602）在存量住宅項目拓展、戰略大企業客戶拓展及「蝶城」戰略方面相較於主要同行的絕對優勢，又對母公司帶來的影響過度擔憂。該行指自9月IPO以來公司股價下跌30%，為投資者提供長期投資機會，首予其「買入」評級，目標價49.6元。萬物雲周四（10日）收市報35.35元，升幅4.3%。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

 

該行認為，由於存量住宅市場將成為物管公司未來面積增長支撐，萬物雲在存量項目拓展方面具備絕對優勢，預計未來三年在管面積複合增速達25%。另外萬物梁行在FM業務方面具備強大滲透力，主要服務於互聯網、金融和高端製造等行業大企業客戶，料將推動商業物管板塊未來三年以38%複合增長率增長，並貢獻超25%收入佔比。

 

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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招銀亦表示，「蝶城」項目未來將覆蓋在管面積高於50%，逐步落地後中長期而言將有效降低成本，又指萬物雲對母公司萬科依賴程度較低，2021年僅19%收入來自萬科及其關聯公司。

 

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

 

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撰文：鄭昊彤

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買入 港股 大行報告 萬物雲（02602）

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