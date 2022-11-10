【瑞聲業績】 瑞聲科技第三季多賺27.5% 勝市場預期 股價逆市升逾4%

瑞聲科技（02018）中午公布季績，按年多賺27.5%，勝市場預期。今早股價一度升至18.74元，最多升12.6%，惟績後獲利盤湧現，升幅逐步收窄，收報17.4元，升4.6%，成交額4.7億元。

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受惠於海外客戶傳統旺季及電磁傳動及精密結構件合併分部收入貢獻增加，瑞聲第三季純利按年升27.5%至2.3億元（人民幣，下同）；收入增26.5%至53.7億元；每股盈利20分。期內，毛利率跌3.7個百分點至19%。首三季營業額147.9億元，按年升15%；純利5.8億元，按年跌47.1%；每股盈利49分。

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分部業務方面，聲學業務第三季收入為23.2億元，按年增長5.6%，由於海外客戶進入傳統旺季，且公司積極配合客戶需求，毛利率為26.9%，按年上升0.5個百分點，按季則跌0.8個百分點。公司表示，車載聲學解決方案已經開始量產交付。光學業務第三季收入5.7億元，按年增長45.1%，按季則大跌39%，由於市場需求較弱以及內地疫情反覆，影響塑膠鏡頭和光學模組出貨量和產能利用率，拖累光學業務毛利率。

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記者：郭秀慧