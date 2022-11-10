奧運站凱帆軒海景兩房戶　4年半蝕讓194萬元

樓價持續下跌，就連市區海景單位也失手。中原地產黃家全說，奧運站凱帆軒2座中高層B室，實用面積466平方呎，兩房間隔，座向西南方，望開揚海景，日前以690萬元易手，實用呎價約14,807元。

黃家全續說，繼本月初同類海景兩房戶，以800萬元低價成交後，是次交易再創新低。

資料顯示，原業主於2018年4月以884萬元購入上址，持貨4年半，現賬面蝕194萬元離場，物業期內貶值22%。

延伸閱讀【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機