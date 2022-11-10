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奧運站凱帆軒海景兩房戶　4年半蝕讓194萬元

股樓投資 16:38 2022/11/10

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樓價持續下跌，就連市區海景單位也失手。中原地產黃家全說，奧運站凱帆軒2座中高層B室，實用面積466平方呎，兩房間隔，座向西南方，望開揚海景，日前以690萬元易手，實用呎價約14,807元。 

黃家全續說，繼本月初同類海景兩房戶，以800萬元低價成交後，是次交易再創新低。 

資料顯示，原業主於2018年4月以884萬元購入上址，持貨4年半，現賬面蝕194萬元離場，物業期內貶值22%。 

延伸閱讀【有相睇】淘大花園一房398萬售 時光倒流至16年【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

凱帆軒 中原地產 奧運站 物業出租 私人屋苑

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