【港元定存】東亞1年港元定存息4.9厘 大戶最多賺息49萬元

▲ 虛銀及傳統銀行齊加港元定存息。

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今天（11月10日）暫有3間銀行加港元定期存款息，包括交銀香港提高3個月港元定存息0.1厘至4.4厘。而工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank）上調3個月年息0.5厘，新息率至 4.08厘，在虛銀中屬最高息；富融半年期年息也提高0.4厘，新報4.28厘，險勝TOM集團 （02383） 有份的虛銀、匯立（WeLab Bank），以及中銀香港 （02388） 、京東數科及怡和系旗下虛銀livi bank，匯立及livi bank齊報4.2厘。此外，富融又把以上兩存期急降門檻，從起存額的50萬元急劈至1元。

同樣，東亞 （00023） 亦全面加港元定存息0.2厘，3個月年息現為4.5厘、半年年息是4.7厘、1年息率為4.9厘，入場費為50萬元，如以上限1000萬元計，1年定存期滿後穩袋利息49萬元。

虛銀livi 12個月港元定存息加至4.3厘 兩年期見4.5厘【下一頁】

那邊廂，WeLab Bank再encore「以飛代息」，該行指適逢雙11，再推「全城最後跨定期存款」的快閃優惠，送陳奕迅演唱會飛，門檻低至11,111元，更有聖誕檔期指定日子的選擇，此快閃優惠有兩款任揀：

・以11,111元開立18個月定期存款， 即獲一張680門票；

・以31,111元開立18個月定存，即獲兩張聖誕檔期指定日子（12月24到26日）680元門票；上述優惠可無限次參加，但以上存款計劃門票換完即止。

同時，上周推出的980元門票優惠現尚餘少量門票， 另有3個選擇：

・存入4萬元做18個月定存，可獲980元門票兩張；

・存入7萬元做12個月定存，可獲980元門票兩張；

・存入9萬元做9個月定存，可獲980門票兩張；保證有飛。

此外，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，無論美國參議院的選舉結果如何，若共和黨取得眾議院控制權，或會限制財政政策出現轉變。他表示，暫維持聯儲局將再加多4次息，累加1.5厘，分別於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。而今年底至明年首季，美滙指數的高低位介乎110到115，但上試區間頂部的機會較大。

另方面，近期港股的升市普遍不超過3天，難怪股民趁熊市反彈急覓逃生門，套現所得轉投保本賺息的港元定期存款，散戶每天開市不是吼實股價，而是細閱銀行定存息的牌價，辛苦錢無謂在風高浪急的股海搏弈。

此外，比併發鈔行的定期存款利息，滙豐於本周一（7日）勁加1年期息率0.4厘後，新息率至4.1厘，渣打香港 （02888） 也於昨天（9日）上調0.1厘至4.1厘，險勝中銀香港 （02388） 的4厘。

半年期年息方面，滙豐本周一提高0.4厘後，渣打昨也調升0.2厘，追貼中銀，三行罕有齊報3.6厘。3個月期年息方面，中銀是3.6厘，滙豐調升0.6厘後至3.5厘，拉近跟同業的距離；渣打僅得2.5厘，且只供中小企客戶。

若把恒生計在內，4大行中，恒生於上周五（4日）大幅上調特選客戶的半年期年息0.7厘至4.5厘；網上尊享的3個月期年息報3.75厘，兩存期皆冠絕4大行。另市傳渣打為特選戶推1年高達4.8厘，但該行至截稿前未有回應。

那邊廂，港元1個月拆息7連跌、報3.04厘，半年期報5.14厘，1年期為5.48厘。

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特約記者：曾桂芬 責任編輯：梁智豪