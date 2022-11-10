▲ 【證監行動】證監廉署動員190人聯合行動 搜查50處所拘8人、涉「唱高散貨」集團

證監會公布，與廉署過去兩日（11月9日至10日）聯合行動，期間拘捕8名人士，包括「唱高散貨」集團懷疑主腦。證監會稱，行動超過120名證監會人員和70名廉署人員參與是次聯合行動，搜查共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署聯合搜查，包括香港上市公司及證監會持牌經紀行的辦事處。

證監會指，該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億元。

消息指涉細價股「粉塵」大跌事件 證監、廉署沒點名

有消息指，事件或涉及早年多家細價股「粉塵爆破」大跌相關幕後人士，包括人稱「粉哥」葉志輝，以及皓文控股 （08019） 主席徐愛妮。徐愛妮於2016年出任公司主席，當時年僅30歲。

另外，GEM上市的萬成金屬包裝 （08291） 今早公布，有監管機構11月9日進入公司香港總部及主要營業地點，但未能發現公司於香港辦事處的管理層。

證監會在聲明未有公布被捕人士和公司名稱，僅指被捕人士涉「唱高散貨」集團骨幹成員，包括某上市公司的主席以及兩間經紀行的三名負責人員。證監會表示，由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。

證監會表示，根據《證券及期貨條例》就與6家香港上市公司的股份可能涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行，進行是次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會：調查途中發現集團行賄經紀行 夥廉署調查

證監會表示，進行深入調查時初步發現該集團的可疑交易活動後，基於當中除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，遂將個案轉介至廉署跟進，繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員，協助配售股份以進行「唱高散貨」計劃。

證監法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，打擊社交媒體「唱高散貨」仍然是證監會其中一項首要執法工作。最新執法行動向公眾傳達，證監會對於上市公司股東、高層至持牌機構參與市場操縱計劃，絕不姑息。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春表示，涉及貪污的市場失當行為本質上較為複雜，打擊相關罪行有賴廉署與證監會通力合作及雙方專業執法，廉署會繼續與證監會保持緊密聯繫。

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