  • 24°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 21:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【證監行動】證監廉署動員190人搜查50處所拘8人　涉「唱高散貨」集團、有人試圖循私人飛機逃跑不遂

Hot Talk 21:11 2022/11/10

分享：

分享：

【證監行動】證監廉署動員190人聯合行動　搜查50處所拘8人、涉「唱高散貨」集團

證監會公布，與廉署過去兩日（11月9日至10日）聯合行動，期間拘捕8名人士，包括「唱高散貨」集團懷疑主腦。證監會稱，行動超過120名證監會人員和70名廉署人員參與是次聯合行動，搜查共50個處所，當中逾20個處所由證監會和廉署聯合搜查，包括香港上市公司及證監會持牌經紀行的辦事處。

證監會指，該集團涉嫌透過由多間香港上市公司組成的複雜交叉持股網絡進行「唱高散貨」計劃，涉及非法收益1.91億元。

消息指涉細價股「粉塵」大跌事件　

消息指，事件或涉及早年多家細價股「粉塵爆破」大跌相關幕後人士，包括人稱「粉哥」葉志輝，以及皓文控股 （08019） 主席徐愛妮。徐愛妮於2016年出任公司主席，當時年僅30歲。

另外，GEM上市的萬成金屬包裝 （08291） 今早公布，有監管機構11月9日進入公司香港總部及主要營業地點，但未能發現公司於香港辦事處的管理層。

證監查處消息在金融界廣泛流傳，有指案中一人在執法機構登門搜證期間逃出，並試圖循私人飛機離港，惟最終依然被阻截。

證監、廉署沒點名拘捕人士　「調查進行中，不便評論」

證監會在聲明未有公布被捕人士和公司名稱，僅指被捕人士涉「唱高散貨」集團骨幹成員，包括某上市公司的主席以及兩間經紀行的三名負責人員。證監會表示，由於調查仍在進行當中，現階段不會作出進一步評論。

證監會表示，根據《證券及期貨條例》就與6家香港上市公司的股份可能涉及「唱高散貨」計劃及其他市場失當行為有關的罪行，進行是次搜查。廉署就涉嫌觸犯《防止賄賂條例》所訂的貪污罪行，採取搜查及拘捕行動。

證監會：調查途中發現集團行賄經紀行　夥廉署調查

證監會表示，進行深入調查時初步發現該集團的可疑交易活動後，基於當中除涉及《證券及期貨條例》下特定的市場失當行為外，亦涉嫌觸犯貪污罪行，遂將個案轉介至廉署跟進，繼而展開是次聯合行動。集團涉嫌行賄經紀行負責人員及職員，協助配售股份以進行「唱高散貨」計劃。

證監法規執行部執行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，打擊社交媒體「唱高散貨」仍然是證監會其中一項首要執法工作。最新執法行動向公眾傳達，證監會對於上市公司股東、高層至持牌機構參與市場操縱計劃，絕不姑息。

副廉政專員兼執行處首長丘樹春表示，涉及貪污的市場失當行為本質上較為複雜，打擊相關罪行有賴廉署與證監會通力合作及雙方專業執法，廉署會繼續與證監會保持緊密聯繫。

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

相關文章：

David Webb再揭26隻不能持有的股份  民行華融上榜（附全名單）

【微信女】證監會警方檢控13人涉「唱高散貨」　12人今提堂、保釋金最高為100萬

證監會警方聯合行動拘兩名上市公司高層　涉4.5億元企業欺詐

【微信女】證監會警方聯合打擊「唱高散貨」　12人被捕涉款逾9億元、證監會拆解騙徒手法

開啟hket App，閱讀全文
金融監管機構 證監會

上一篇文章

【美國經濟數據】美國10月CPI按年升7.7%低過預期　核心CPI按年升6.3%　低於預期

下一篇文章

【中芯業績】中芯第三季毛利率按年上升　預期第四季受美國措施影響
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【美股期貨】美國10月通脹遠低於市場預期　美滙指數回落　美債息穿4厘　道指期貨升882點
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【港股北水+夜期】內地研優化防疫措施　恒指夜期抽升140點（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款