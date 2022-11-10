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【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬

股樓投資 16:25 2022/11/10

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二手樓價持續下跌，荃景圍一帶上車盤連錄低價成交。美聯物業鍾家豪說，荃灣中心9座中低層C室，實用面積425平方呎，兩房間隔，日前以418萬元易手，實用呎價約9,835元，跌穿10,000元水平。據了解，原業主於2019年以540萬元購入上址，持貨3年，現帳面蝕122萬元。 

代理透露，原業主於8月底以500萬元放盤，其後因睇淡後市，故最近一星期減價75萬元至425萬元放盤，並獲用家洽購，經雙方議價後， 單位進一步減價至418萬元易手，即兩個半月累劈82萬元沽出。 

    點擊圖片放大
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從代理提供的相片可見，單位裝修企理。談到近期市況，鍾家豪說，受惠業主肯減價，荃景圍本月錄近10宗成交，當中荃灣中心已錄最少4宗買賣成交。  

同場加映【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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撰文 : 黃卓賢

荃灣中心 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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