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【體育用品股】 Adidas再度降全年業績指引 上季僅大中華地區銷售下跌 拖累體育用品股受壓

股樓投資 16:13 2022/11/10

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Adidas公布第三季業績，純利3.5億歐元，按年大跌64%，並再度下調全年業績指引，拖累體育用品股走勢向下。兩隻藍籌體育用品股中，安踏體育（02020）表現較差，一度跌5.1%，低見74.75元，其後跌幅逐步收窄，收報77.1元，跌2.1%，成交額4.3億元；李寧（02331）低見48.25元，最多跌5.3%，收市跌幅收窄至0.8%，收報50.55元，成交額8億元。

同場加映﹕【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

Adidas首席財務官Harm Ohlmeyer指，市場環境在9月初開始轉變，西方市場消費需求放緩，大中華區的流量進一步惡化。按地區劃分，第三季僅大中華市場的淨銷售錄得下跌，按年跌18.9%至9.4億歐元，若調整貨幣滙率影響因素後下跌26.6%。

【大行報告】 再有大行憧憬內地快將通關 瑞信推薦12隻「再通關」概念股【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

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記者：郭秀慧

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港股 Adidas 純利 李寧（02331） 安踏體育（02020） 體育用品股

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