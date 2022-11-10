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【年宵攤位】維園年宵攤位公開競投結束 競投總額超過480萬 最高成交價攤位叫價6.9萬元

理財智慧 20:22 2022/11/10

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明年的維園農曆年宵市場攤位公開競投結束，總收入為482萬多元，較去年多30萬多元。食環署表示，175個濕貨攤位全部租出，成交價介乎5,440元至69,000元，平均競投價約為27,556元。

【瑞聲業績】 瑞聲科技第三季多賺27.5% 勝市場預期 股價逆市升逾4%【下一頁

【青姐話】要跌托唔起 要升勒唔住

昨首日競投情況激烈，120個檔位全部高於底價出售，最貴一個以5.6萬元投出，為底價10倍，並高過去年同期近1成。而今日的競投同樣熱烈，多個檔位以高價位成交，價錢最高為6.9萬元，是底價約12.7倍，最低價的一個攤位以底價5440元成交，今次競投平均成交價為27,556元，較去年貴1,786元。

【溫股知新】若有智慧 不如趁勢

除了維園之外，另外亦有其他年宵市場攤位展開競投，位於東涌達東路花園及深水埗花墟公園的年宵市場攤位競投，將分別在明日及下星期一於荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，由上午9時半直至競投結束為止。 深水埗長沙灣遊樂場及黃大仙摩士公園的年宵市場攤位競投，將於下星期二於同一地點舉行，並分別於上午9時半及下午2時半開始，直至競投結束為止。 觀塘觀塘遊樂場的年宵市場攤位競投，下星期三於相同地點舉行，上午9時半起，直至競投結束為止。

【有相睇】荃灣上車盤3年蝕逾百萬　成交呎價跌穿1萬【下一頁

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記者：鄭日棱

 

 

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