▲ 【香港經濟】巴克萊銀行：香港連接內地與環球市場續發揮自身優勢 展望更「綠」未來

隨著香港發展成為首屈一指的全球金融中心，巴克萊銀行在香港的發展策略在過往50年亦經歷種種改革，由昔日的零售銀行，成功轉型至現時網絡遍布全球的企業及投資銀行，一直與香港共同發展。展望未來，無論是香港還是巴克萊銀行，仍會繼續發揮自身優勢，為香港成為綠色金融中心作出貢獻。

現時，巴克萊銀行在香港經營的兩大核心業務都是跨境業務，正好充分利用香港的自身優勢，為海外投資者提供中國內地在岸機遇，以及連繫中國內地的投資者和機構與海外投資者的跨境業務。

香港分行在亞太擔當著重要的戰略角色

與此同時，香港分行在亞太擔當著重要的戰略角色：投資銀行為企業、政府機構及大型機構客戶提供全面的戰略財務諮詢、融資和風險管理方案；全球市場業務則涵蓋匯率及外匯產品、證券、信貸、證券化產品、經紀服務及固定收益融資等風險管理；研究部則為不同資產類別提供專屬的市場分析。

另一重大的策略改革便是由過去以收入為主導的商業模式，轉型至以回報為主導並專注於發展擅長的業務香港分行在過去兩年除了已建立豐富的產品組合，並持續優化現有產品，令業務錄得強勁的增長。

香港作為連接中國內地與世界的橋樑

雖然現時全球經濟狀況為市場帶來挑戰，但若能為應對當前起伏不定的市場環境作好準備，亞太區仍然能捕捉各種機遇。憑著獨特的地理位置優勢，香港作為連接中國內地與世界的橋樑，仍能創造商業機會。中國經濟規模龐大，即使經濟增長放緩，仍會有企業來港融資。

作為全球十大投資銀行之一，巴克萊銀行在英國擁有超過330年的歷史，未來將繼續利用其國際業務的優勢，幫助其在中國内地及香港區的客戶。

優秀人才是巴克萊銀行在香港的其中一個優勢，我們向來重視團隊合作精神，讓員工與銀行一同進步，並為員工提供明確的職業發展計劃。我們的人才策略亦非常成功，香港分行在過去兩年的員工人數增加了百分之二十。

綠色金融在亞洲的機遇非常龐大

綠色金融在亞洲的機遇非常龐大，尤其是可再生能源，因此環保議題對巴克萊銀行的未來業務發展至關重要。隨著香港發展成為綠色金融中心，能夠擔任籌集資金和制定ESG標準的重要角色，我們亦致力為綠色金融發展作出貢獻。

香港分行正利用由英國總部網絡建立的研究平台和其他相關資源，以亞洲視角來分析倫敦總部帶領的研究。同時，巴克萊銀行專門設立了可持續發展及影響力投資銀行業務（Sustainable and Impact Banking Group），積極提供綠色債券發行及綠色融資服務。

ESG對巴克萊銀行的份量舉足輕重，所以將其融入集團的所有業務，例如內外均已訂立分別在2030年和2050年達到的淨零排放目標。展望未來，巴克萊銀行繼續發揮自身優勢，專注擅長的領域，以推動香港成為綠色金融中心。

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