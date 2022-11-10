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【美國中期選舉】共和黨唔撐特朗普2024年選總統 要求退位讓賢

環球社會熱點 17:17 2022/11/10

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美國中期選舉結果陸續公布，共和黨優勢遠較預期小，未出現外界預料的巨大「紅潮」。據悉，共和黨把原因歸咎於前總統特朗普，不少人公開抨擊特朗普；連其長期支持者亦表示，不能讓繼續讓特朗普代表共和黨，有人更直指他不應參選2024年總統。

拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 【下一頁】

外界預料共和黨能穩奪參議院控制權，但最終整體表現沒預期佳，多位獲特朗普（Donald Trump）支持的共和黨候選人慘遭滑鐵盧，黨友將中期選舉結果歸咎特朗普領導能力不足；特朗普據報因此大發雷霆，與黨友關係再度轉差。

前特朗普長期顧問David Urban坦言，共和黨人已跟隨特朗普走到懸崖邊緣。前眾議員、特朗普支持者Peter King亦公開表示，深信對方不應該再代表共和黨、政黨絕不能有個人崇拜。

King續稱，特朗普自我宣傳、攻擊其他黨員的行為，表明他要為無出現「紅潮」而負責，大家不能盲目再效忠特朗普，任由他決定共和黨命運。

特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭 【下一頁】

據報特朗普原打算中期選舉結束後，宣布參加2024年總統大選；但「紅潮」未現或影響其原定計劃。特朗普前發言人麥肯内尼（Kayleigh McEnany）周三（9日）公開指，認為特朗普應推遲「重大消息」，最少待佐治亞州第二輪選舉結束才公布。

Cook Political Report分析共和黨36場機會均等的眾議院選舉中，特朗普所支持的5名眾議院候選人全數落敗。

前特朗普副新聞秘書馬修斯（Sarah Matthews）直稱，共和黨人表現差強人意，獲得特朗普支持的候選人質素未達要求，中期選舉結果就是特朗普不應在2024年代表共和黨競逐總統的最佳指標。

參議院共和黨麥康奈爾（Mitch McConnell）的長期顧問Scott Jennings表示，民調顯示特朗普支持度不及拜登，若特朗普希望下任總統是共和黨人，他就不應該出選，並支持佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）或維吉尼亞州州長楊金（Glenn Youngkin）參選。

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責任編輯：郭麗明

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