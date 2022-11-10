【2022稅貸戰】恒生稅貸息1.62厘 平過滙豐及中銀

▲ 恒生最低稅貸息1.62厘，為大行最低。

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個人稅務貸款的爭霸戰漸轉入直路，至今共有12間金融機構出招，最新加入戰團是恒生 （00011） ，今天（11月10日）新出「稅安心」計劃，最低稅貸息1.62厘，較滙豐（HSBC）的1.65厘、以及中銀香港 （02388） 的1.68厘低。

以貸款額150萬元及還款期24個月計，恒生的最低稅貸息1.62厘，對比去年最低息1.35厘，上調0.27厘，或呈20%加幅；不過，條款跟往年有所不同，去年以借100萬元及還款期1年計，可獲最低稅貸息。

而恒生的1.62厘為大行中最低，且打入低息榜的5甲列，全城最低息為港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），以借貸100萬元及還款期1年計，可享1.17厘稅貸息。

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第2大低息是大新 （02356） 的1.18厘，但限借1萬到10萬元及1年還款期計。東亞 （00023） 的1.32厘為第3低。恒生跟虛擬銀行眾安（ZA Bank）的1.62厘相同，本來眾安今年的最低稅貸息為1.8厘，惟該行新近推優惠券，變相減價一成，以1.62厘低息搶客，優惠至11月底止。至於本周二（8日）推「萬應錢」的滙豐，以借貸150萬元及1年還款期計，稅貸息1.65厘打入5大低息列。

至於今年率先響頭炮推稅貸的中銀香港，以借貸300萬元及1年還款期計，最低稅貸息為1.68厘；花旗銀行以貸款150萬元及1年還款期計，最低息為1.78厘；工銀亞洲以借貸額150萬元及半年期計，稅貸息是2.07厘；AEON信貸財務為3.24厘；大眾財務為3.58厘。

除了標榜牌面的最低稅貸息、冀申請人安度「稅」月外，業界也各出奇招大鬥法，搶攻綠色炸彈客，如以禮誘客。花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較上年的4000元多，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格客戶厚賞1萬元超市禮券，AEON信貸財務也以1萬元信用卡現金回贈作招徠。

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東亞則向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元；恒生的現金回贈也有5000元；中銀香港現金獎賞3500元；滙豐「交稅萬應錢」的網上資訊顯示現金回贈為1500元（但其於本周二的新聞稿指回贈多達5300元，暫未悉具體條款）；富融為400元；工銀亞洲為100元。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖暫未高調聲稱推出稅務貸款，但10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻稅貸客，對撼傳統銀行。Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元，60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。惟須注意，該行並非正統的稅貸，貸款額並非以申請人的月薪等計算；反觀，取决於用戶的Mox Credit使用情況。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪