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【HSBC滙豐】英財相據報將大幅下調英國銀行業利潤附加稅　惟總體稅率或仍增加

股市 16:18 2022/11/10

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【HSBC滙豐】英財相據報將大幅下調英國銀行業利潤附加稅　惟總體稅率或仍增加

彭博報道，為了保護英國金融業的競爭力，英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）將降低英國銀行業的利潤附加稅，以化解掉企業稅上調計劃對該行業的一大部分影響。

英國銀行業目前除了要繳納稅率為19%的公司稅，還需繳納8%的利潤附加稅。報道引述兩位知情官員透露，鑑於公司稅稅率將從明年4月份起上調至25%，侯俊偉有意把銀行的附加稅下調至3%。最終計劃尚未確定。

這意味銀行的利潤稅總體稅率，仍將從目前的27%提高到28%，但遠低於不降附加稅情況下33%的水平。

英國銀行利潤附加稅已納十多年

財政部發言人拒絕就稅收措施發表評論。侯俊偉預計將在11月17日宣布超過500億英鎊（570億美元）的支出削減和加稅一攬子計劃時公布有關銀行附加稅的決定。

英國的銀行十多年來一直在支付額外的稅收，以反映它們在2008年金融危機期間獲得的納稅人支持。自2011年推出以來，對其資產負債表的徵稅已籌集近250億英鎊。

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編輯：胡學能

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港股 財政政策 侯俊偉 英國 英鎊 金融 銀行 美元 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005）

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