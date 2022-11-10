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英國最大護士工會通過全國罷工 106年以來首次

環球社會熱點 16:00 2022/11/10

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英國最大的護士工會皇家護理學院（RCN）周三（9日）投票，正式通過舉行106年以來首次全國罷工的決定。工會指今次罷工是針對薪酬待遇與患者安全發起行動，將影響全國大多數國民保健服務（NHS）機構。

【英國王室】查理斯卡米拉訪約克被掟雞蛋 23歲男被捕 【下一頁】

30萬RCN工會成員投票通過罷工決定。雖然反罷工法要求投票率達50%才能罷工，但全國311個NHS組織當中，已有176個組織的醫護投票支持罷工。

英格蘭近半NHS信託基金會投票人數達到門檻，而北愛爾蘭及蘇格蘭的所有基金會投票人數都達到門檻。

RCN預計今年底前，會在全國大型醫院展開罷工。英格蘭多間主要醫院都會受影響，料包括Guy's and St Thomas'、Royal Infirmary of Edinburgh、University Hospital Wales及Belfast’s Royal Victoria。

RCN要求護士加薪標準要較零售物價指數（RPI）通脹率多5%；英國近月RPI通脹率均高於12%，但全國沒有任何地區的薪酬加幅接近此水平。

RCN引述近期分析指，資深護士自2010年以來的實際工資已經下跌兩成，相當於每周有一日是「白做」。

【英國王室】哈里梅根確信受戴安娜祝福 資深作家揭「勝利」關鍵 【下一頁】

衛生大臣柏建熙（Steve Barclay）表示，政府非常重視護士所做的工作，並已承諾根據獨立薪酬審查機構的建議，上調護士工資。

不過柏建熙強調，英國正面對經濟充滿挑戰的時期，需要強大的經濟來支撐強大的醫療保健系統。但護士的薪金需求為大多數非公營部門僱員的3倍，與英國面臨的經濟環境不同步。

但他強調一直敞開與工會會談的大門，並期待未來可與工會代表會面談判。

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責任編輯：鄭錦玲

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