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柬埔寨主辦東盟峰會 洪森派國產豪錶紀念品

環球社會熱點 15:45 2022/11/10

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2022年東盟峰會在柬埔寨舉行，出席者包括美國總統拜登及中國國務院總理李克強等多國領袖。素來喜好名錶的柬埔寨總理洪森近日披露，他為與會領袖準備的紀念品—國內生產的名貴手錶。

美強力球頭獎投注站位置曝光 帶挈老闆獲780萬獎金 【下一頁】

洪森（Hun Sen）的官方社文平台Facebook周四（10日）公文，多張今次東盟（ASEAN）峰會參與領袖的紀念名錶的圖片。文中提發，名錶由柬埔寨匠人精心打造，充分體現柬埔寨的科學﹑技術及發展。

照片可見，只有25隻的限量東盟峰會紀念名錶為柬埔寨著名錶廠Prince Horology出品，配有金色錶針，背面為透明方便觀察內部陀飛輪結構錶芯，錶帶採用啡色皮革。當中，最顯眼的莫過於偌大的「柬埔寨製造」（Made in Cambodia）字樣。

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有鐘錶專家表示，名錶似乎用上精緻的陀飛輪結構，通常坊間要價由6位數美元起，專家亦拒絕猜測造價。紀念名錶的真正造價亦未公開。洪森所屬政黨發言人表示，名錶並無特別及政治意圖。

洪森曾多次被拍攝到配戴百達翡麗（Patek Philippe）或瑞士製表商Richard Mille名錶，而且每隻要價起碼100萬美元或以上，因此被外界批評。

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責任編輯：吳漢培

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