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美國中期選舉結果未明　避險情緒升溫美元回穩

宏觀解讀 15:31 2022/11/10

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市場靜待美國中期選舉結果，儘管共和黨有望重奪眾議院控制權，但原先預料的共和黨紅潮未有出現，兩黨勢均力敵，未來兩年財政政策變化似乎不大。另外，有加密貨幣平台面臨倒閉，避險情緒升溫，美元低位反彈至110關口以上。筆者認為，市場焦點仍然落在聯儲局的加息步伐，美國通脹數據公布將帶動美元走勢。無論如何，聯儲局已為12月份放慢加息步伐埋下伏線，除非聯儲局大幅度上調最終利率預測，否則美元難以突破年內高位114.8水平。

隨著中國經濟重開憧憬消退，人民幣逐步回軟至7.25水平。近日中國疫情反彈，其中廣州面臨封控，第四季經濟增長難言樂觀。儘管如此，中國經濟重開仍是未來政策方向，投資者似乎傾向淡化疫情再起的負面影響，並更為關注經濟重開的消息。另外，人行支持民企發債的消息亦減輕市場對內地樓市的擔憂。現時，動態清零政策和樓市低迷為兩大負面因素，一旦政府雙管齊下推出較為有力的措施，筆者認為人民幣有望在年低重回至7.15水平。

責任編輯：梁浩碩

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撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

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