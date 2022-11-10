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【加密貨幣】摩通：FTX破產或導致加密貨幣市場出現持續數周的去槓桿化　比特幣或跌至13000美元

Hot Talk 15:29 2022/11/10

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數字資產交易所FTX.com陷入破產邊緣，摩根大通認為，加密貨幣市場將面臨持續數周的去槓桿化，而這段動盪時期或會令比特幣（bitcoin）回落至13000美元。

摩通Nikolaos Panigirtzoglou表示，基於加密貨幣交易所互相影響，相信FTX及其同系交易公司Alameda Research及整個加密生態系統，都會收到一連串追加保證金的通知。

FTX陷爆煲危機之際　HashKey成第二間獲香港證監發牌虛擬資產交易平台【下一頁】

「令Alameda Research及FTX崩盤引發的加密貨幣去槓桿潮引發更大的問題，就是導致擁有強勁資產負責表、能夠拯救資金短缺及高槓桿企業的有實力公司大幅減少。」

市場憂慮FTX及Alameda Research的問題會迅速擴散至整個加密貨幣市場，導致有其他加密貨幣機構倒閉。

市場策略師指出，可以用比特幣的生產成本來判斷其下跌的幅度，即需要多少電力來運行比特幣網絡，而目前比特幣的生產成本約15000美元，但可能會跌至夏季時的13000美元。

相關文章：【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）

相關文章：【加密貨幣】一文看清FTX 香港發跡到陷入破產邊緣　去年因監管及隔離措施將總部遷出港

編輯：陳韻妍

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