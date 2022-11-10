港鐵誠邀乘客登上草間彌生主題列車 與 M+一起發掘藝術啟發人心的力量

歡迎登上以草間彌生的創作為主題的列車，進入充滿南瓜和波點的世界！港鐵公司致力為乘客的旅程添上色彩，讓乘客快樂出行。適逢亞洲首間全球性視覺文化博物館M+舉辦特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」，公司將一列屯馬綫列車化身成以南瓜黃底黑色波點設計的主題列車，讓乘客感受藝術啟發人心的力量。這一列以草間彌生創作的大型雕塑《南瓜》（2022）作為設計概念的列車，將於即日（二零二二年十一月九日）起至十二月二十七日，於屯馬綫行走。2022年11月12、13、19及20日（星期六及日）約中午12點喺屯門站開出後，列車會喺屯馬綫來回行駛屯門站及烏溪沙站至下晝4點。

草間彌生主題列車上滿佈的南瓜圖案，參考了現正於M+地下大堂展出的 《南瓜》（2022），該作品屬於「草間彌生：一九四五年至今」展覽的一部分。展覽涵蓋草間彌生逾七十年的藝術生涯，展出超過二百件作品。是次港鐵公司和M+的合作，讓屯馬綫乘客有機會進入草間彌生的波點世界，在行程體驗一趟讓想 像力馳騁的藝術之旅。乘客更可掃描車廂內的二維碼聆聽語音導賞（詳情請參閱 附件），M+策展人將介紹草間彌生的精選作品，講解藝術連繫人心、治癒心靈的力量。藝術家王菀之還會驚喜「現聲」，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。乘客亦可在車上閱讀草間彌生的名言，帶來鼓舞與啟示。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿小姐說：「港鐵一直致力將藝術注入乘客生活的每一程，透過在鐵路網絡展示藝術作品元素，有助推動藝術共賞。繼今年八月推出由本地藝術家創作的『東鐵綫‧Fun紛藝術』列車，我們很高興與M+合作，以草間彌生的名作為靈感，將這位著名當代藝術家獨特的南瓜和波點圖案展 示在屯馬綫列車上。屯馬綫是港鐵網絡中最長的鐵路綫，連接香港多個社區，我們以流動藝術形式，讓不同社區的市民均可享受充滿想像力的藝術之旅。」

由即日至十二月二十七日期間，以草間彌生的創作為主題的列車將於屯馬綫按車務行車班次安排，接載乘客。M+「草間彌生：一九四五年至今」的展期將由 二零二二年十一月十二日至二零二三年五月十四日。為配合此展覽，草間彌生主題列車將於未來兩個週末（相關日期如下）作出特別安排，由中午十二時至下午四時在屯馬綫往來屯門站及烏溪沙站1：



• 二零二二年十一月十二日（星期六）

• 二零二二年十一月十三日（星期日）

• 二零二二年十一月十九日（星期六）

• 二零二二年十一月二十日（星期日）

乘客可把握機會乘搭以上特別班次列車，在旅程中了解草間彌生的創作實踐，享受不一樣的港鐵旅程。

備註： 1. 特別安排之主題列車班次有可能因為突發的車務營運或維修需要而作出更改或取消，恕不另行通知。

關於港鐵公司

港鐵一直讓城市前行，亦致力發展及連繫社區，創建更美好未來。作為世界級可持續鐵路運輸服務的營運商，港鐵公司在安全、可靠程度、顧客服務和效益方面都處於領導地位。

由設計、規劃和建設，以至開通、維修和營運，港鐵擁有全方位的鐵路專業知識和四十多年的鐵路項目發展經驗。除了參與各項鐵路項目及營運，港鐵透過鐵路、商業和物業發展的無縫整合，建設並管理鐵路沿線充滿活力的新社區。

港鐵在香港、英國、瑞典、澳洲和中國內地擁有超過四萬名員工*，每週日的全球客運量超過一千三百萬人次。讓港鐵與您同步向前，一起載向未來!

如欲進一步了解港鐵公司，請瀏覽 www.mtr.com.hk。

* 包括香港及全球各地的附屬公司、聯營公司和合營公司

▲ 由即日（二零二二年十一月九日）至二零二二年十二月二十七日，屯馬綫乘客有機會享受以草間彌生的南瓜作品為靈感的藝術之旅，閱讀其啟發人心的勵志名言，並可透過掃描二維碼聆聽 M+語音導賞，了解更多關於這位藝術家的心路歷程及創作實踐。

「草間彌生主題列車」 Yayoi Kusama-themed train 草間彌生主題列車設計上滿佈的南瓜圖案，參考了 M+博物館地下大堂放置兩個全新的大型雕塑《南瓜》（2022），屬M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」的一部分，它們是帶有黑色圓點圖案的黃色南瓜，是草間彌生最為人熟悉的題材之一。

《南瓜》（2022）為一組兩件巨型南瓜，一高一矮，以黃色底色配黑色圓點，它們各有不同形態。高的一個南瓜外形修長，整體上下的長度和闊度相約；矮的一個又扁又闊，頂部位置最窄，愈近底部就愈闊，底部比起頂部闊約兩倍，看來就好像南瓜向地面融化。

南瓜的表面有拱起同凹陷的地方。每個南瓜大約有七至八個位置由頂至底垂直拱起，拱起的地方看似堅實飽脹，而凹入去的位置就形成垂直的坑。另外，南瓜的表面打直排滿一串串圓點，在拱起的位置，圓點較大；而在凹陷的位置，圓點較細。

每個南瓜的頂部都有粗壯的果柄，呈圓柱狀，直徑約有一張打直的A4紙闊。果柄連接果實的蒂同樣佈滿圓點，但顏色與果實相反，是黑色底色配黃色圓點。

語音導賞 Audio Guide 乘客可掃描草間彌生主題列車車廂內的二維碼聆聽語音導賞，M+策展人會帶領公眾透過草間彌生的故事及了解M+首個特別展覽「草間彌生：一九四五年至今」其中一個精選展品《南瓜》（2022），發掘藝術連繫人心、治癒心靈的力量。免費語音導賞，提供英語、廣東話及普通話三種語言。英語版本由M+副總監及總策展人鄭道鍊旁述；廣東話版本由M+教學及詮釋助理策展人楊柏匡旁述；普通話版本由M+視覺藝術德英副策展人武漠旁述。 M+更與藝術家王菀之合作，以特別版本的語音導賞旁述，分享草間彌生的創作美學如何影響她的人生觀。

(特約)