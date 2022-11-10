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【iOS更新】iOS為中國用戶設限　AirDrop「所有人」功能只可維持10分鐘

科技 15:15 2022/11/10

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有中國內地地區的用戶發現，iOS 16.1.1更新版收緊其AirDrop「所有人」功能，每次僅能維持10分鐘。

蘋果（Apple）周三（9日）推出最新版本iOS 16.1.1，以修正錯誤和保安漏洞。雖然蘋果未有表明是次更新有何特別，但有中國內地地區的用戶發現，iOS 16.1.1更新版收緊其AirDrop「所有人」功能，每次僅能維持10分鐘。

【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合

綜合外媒報道，有不少內地iPhone用戶在更新iOS 16.1.1後，發現AirDrop的「所有人」功能由以往的無時限，變成只能維持最多10分鐘。從內地網民提供的圖片可見，AirDrop中的「所有人」選項後加上「10分鐘」字眼。若用戶不再主動點選「所有人」選項，系統將會自動將共享功能由「所有人」恢復到只能從聯絡人接收文件。

雖然蘋果未有回應為何只針對中國內地用戶設限，僅指計劃明年在全球推出新的AirDrop設置，以減少不必要的文件共享。但外媒分析指，利用AirDrop向陌生人共享抗議口號和圖片，是近年中國內地異見人士常用的方式，蘋果此舉可能是要防止用戶傳播有害政府的言論。

【摺疊iPhone】中國工程師改裝iPhone X　製造全球首部「摺疊iPhone」

【iPhone】外媒盤點歷代最好、最差iPhone　對iPhone 6S及6S Plus又愛又恨？

責任編輯：殷凱怡

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