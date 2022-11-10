SSD鬆綁蝕102萬離場 首都呎價價跌穿一萬關口

美國加息期持續，樓市氣氛觀望，有業主看淡後市，大幅減價沽貨。中原地產黃仕斌指，將軍澳日出康城1期首都3座低層RC室，實用面積680平方呎，採三房套房間隔，單位座向東南方，可享翠綠山景，最初開價910萬元，現大減232萬元或25%，以678萬元易手，折合實用呎價9971元，呎價跌穿1萬元關口，逾2年新低。

據了解，原業主於2019年5月以780萬元買入單位，持貨超過3年，屬SSD鬆綁貨，現沽貨賬面蝕讓102萬元離場，單位蝕讓13%。

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