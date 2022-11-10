【業績｜保險股】宏利香港：第3季新造業務價值邊際利潤創新高　致力進一步拓展在港業務

宏利香港表示，截至今年9月30日，宏利香港的專業代理人數目為11,240人，較截至去年9月底增長4%。公司今年第3季的新造業務價值邊際利潤錄得82.7%新高，公司指這反映更佳開支效益，以及更利好的產品組合，當中來自康健及保障產品的新造業務佔年度化保費等值銷售總額的比重，由去年同期的19%增長至2022年第三季的28%。

公司續指，增長動力主要來自危疾產品的銷售升幅。自「守護無間危疾保」及「守護無間危疾保（保寶未來）」推出後，危疾產品銷售額的所佔比重增長達1倍。

宏利香港及澳門暫任行政總裁彭立志（Pankaj Banerjee）表示，季內代理人團隊續保持強韌實力，第3季期間的年度化保費等值銷售額連續錄得按月增幅。他續指，正致力進一步拓展在本港的業務，包括投放資源為香港與内地的全面通關作好準備。

強積金方面，截至9月底，按強積金管理資產計算，宏利的市佔率為27%；今年第3季期間，按預計現金淨流入計算，宏利的市佔率為38.6%。

客戶理財決策意欲轉弱 累香港業績表現

宏利金融 （00945） （美：MFC）第3季業績顯示，香港業務方面的年度化保費等值銷售額下跌40%，主要是客戶的理財決策意欲轉弱，以及季內澳門收緊新冠疫情防控措施所致。彭立志表示，雖季内表現受香港客戶的理財決策意欲轉弱，以及澳門收緊防疫措施所影響，但宏利香港在該季仍錄得穩健業績，新造業務價值邊際利潤創下歷年新高，而危疾產品的年度化保費等值銷售額亦錄得20%的增幅，反映旗下產品組合進一步趨向以康健保障為主的產品。

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編輯：胡學能