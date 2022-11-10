【解構︱內房】中國加大支持民企發債　惟大行潑冷水、稱不足以顯著緩解民企的流動性壓力

▲ 中國加大支持民企發債 惟大行潑冷水、稱不足以顯著緩解民企的流動性壓力

中國當局支持民營房企發債，預計可支持約2500億元人民幣債券融資規模，後續會視乎情況進一步加碼，一度觸發內房股周三急彈。不過，有大行警告內房主要問題仍未根治，摩根士丹利認為，市場反應過度，未預見短期民企的融資環境會有顯著改善，大和亦稱，行動不足以從實質上緩解民營開發商的流動性壓力。

大摩分析，是次行動與前一輪有兩大分別，一、在聲明明確提及房地產發展商，二、除了債券擔保、信用增級、信用風險緩釋憑證，購買債券成為另一種形式的支持。

大摩：短期不預期融資環境有重大轉變

市場視中央是次表態為對加大對民企的支持，稍微緩解了內房板塊的悲觀情緒，但大摩建議，投資者應保持冷靜，並等待更多行動詳情。短期內，不預期行業的融資環境會有重大轉變，主因 （1） 相關資助開放予所有民企，也沒有說明向開發商提供多少援助，（2） 專業機構選擇購買內房債券時仍需承擔信用風險，這可能會降低買入意欲。

大和表示，內房持續的流動性危機下，中國支持民企發債行動可以減輕投資者的憂慮，但仍不足以從實質上緩解民營開發商的流動性壓力，因為主要問題未解決，即是新屋銷售下跌及監管帳戶的商品房預售金監管仍緊，這影響房企的現金流入。

大和：中國支持民企融資或設附加條件

旭輝 （00884） 作為示範房企，發行獲中債信用增進全額擔保票據，但在10月仍出現境外債務違約，令該行疑惑有國家支持的流動性支援可否緩解民企的流動性壓力，同時，該行相信，這些債務融資工具可能對民企設有附加條件，例如開發商獲得信貸的先決條件之一可能是要質押資產予保險公司， 這將是一個障礙，因為大多數開發商可能只有非常很少資產可以質押。

大和及大摩指，雖然預期政策支持將會陸續有來，但短期續對內房持審慎看法，維持傾向看好國企藍籌，包括潤地 （01109） 、中海外 （00688） 。

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編輯：袁諾曦