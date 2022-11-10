  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構︱內房】中國加大支持民企發債　惟大行潑冷水、稱不足以顯著緩解民企的流動性壓力

股市 14:52 2022/11/10

分享：

分享：

中國加大支持民企發債　惟大行潑冷水、稱不足以顯著緩解民企的流動性壓力

中國當局支持民營房企發債，預計可支持約2500億元人民幣債券融資規模，後續會視乎情況進一步加碼，一度觸發內房股周三急彈。不過，有大行警告內房主要問題仍未根治，摩根士丹利認為，市場反應過度，未預見短期民企的融資環境會有顯著改善，大和亦稱，行動不足以從實質上緩解民營開發商的流動性壓力。

大摩分析，是次行動與前一輪有兩大分別，一、在聲明明確提及房地產發展商，二、除了債券擔保、信用增級、信用風險緩釋憑證，購買債券成為另一種形式的支持。

大摩：短期不預期融資環境有重大轉變

市場視中央是次表態為對加大對民企的支持，稍微緩解了內房板塊的悲觀情緒，但大摩建議，投資者應保持冷靜，並等待更多行動詳情。短期內，不預期行業的融資環境會有重大轉變，主因 （1） 相關資助開放予所有民企，也沒有說明向開發商提供多少援助，（2） 專業機構選擇購買內房債券時仍需承擔信用風險，這可能會降低買入意欲。

大和表示，內房持續的流動性危機下，中國支持民企發債行動可以減輕投資者的憂慮，但仍不足以從實質上緩解民營開發商的流動性壓力，因為主要問題未解決，即是新屋銷售下跌及監管帳戶的商品房預售金監管仍緊，這影響房企的現金流入。

大和：中國支持民企融資或設附加條件

旭輝 （00884） 作為示範房企，發行獲中債信用增進全額擔保票據，但在10月仍出現境外債務違約，令該行疑惑有國家支持的流動性支援可否緩解民企的流動性壓力，同時，該行相信，這些債務融資工具可能對民企設有附加條件，例如開發商獲得信貸的先決條件之一可能是要質押資產予保險公司， 這將是一個障礙，因為大多數開發商可能只有非常很少資產可以質押。

大和及大摩指，雖然預期政策支持將會陸續有來，但短期續對內房持審慎看法，維持傾向看好國企藍籌，包括潤地 （01109） 、中海外 （00688）

更多【即市財經分析】文章

【ET財智Talk】聖誕新年外旅攻略 Klook岑皓祺分析疫後旅遊趨勢及策略！

相關文章：

【解構內房爆升】兩大原因引發內房股急升　中央從根本解決內房「水源」問題

【內房危機】龍光復牌後插13%　稱清盤呈請或損公司價值、將尋求法律措施反對呈請

【內房危機】金輪天地預告債務違約　將不支付境外債利息

編輯：袁諾曦

 

地產 新屋銷售 大行報告 中國市場 港股 A股

上一篇文章

【加密貨幣】摩通：FTX破產或導致加密貨幣市場出現持續數周的去槓桿化　比特幣或跌至13000美元

下一篇文章

【業績｜保險股】宏利香港：第3季新造業務價值邊際利潤創新高　致力進一步拓展在港業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　道指期貨反彈52點
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　道指期貨反彈52點
【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安
【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款