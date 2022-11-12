融入數據科學角度 前瞻未來收益機遇



重要提示:

I. 貝萊德全球基金 - 系統分析環球股票高息基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不少於70%的總資產投資於環球股本證券，不受既定的國家或地區限制。

II. 基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

III. 基金需承受貨幣滙率風險、新興市場風險、對外資限制的風險、小型公司的波動性及流動性風險及包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險。

IV. 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

V. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會廣泛用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

VI. 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

VII. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。



2022年投資市場充滿變數，多國央行為遏抑通脹持續加息並帶來經濟衰退陰霾，緊縮政策引發市場動盪，面對更高波幅及更多驟變的環境，一般投資者要時刻緊貼市場，分析大量資訊和消息並預估市場或個股走勢可謂非常困難。重視收益的投資者，可考慮建基於大數據及系統化分析的環球股票高息方案，以更嶄新、更科學的角度在波動市中發掘收益。

利用科技助構建高息股票組合

在現今數碼時代，愈來愈多投資者有興趣嘗試傳統投資以外的新投資策略，系統化投資策略正是一例。市場每天均產生大量數據，由傳統來源如企業財務報表及經濟報告等，以至更加複雜及非特定來源，例如網站流量、社交媒體動向等。透過大數據分析、機器學習及人工智能等科技，可將大量原始數據轉化為有用的投資資訊，並對大量公司股票進行更精細的分析，從而預測企業回報及股息。



貝萊德系統分析環球股票高息基金（基金）正正利用尖端科技及投資流程，每日從基本面、市場情緒及宏觀主題三大因素，「實時」分析全球超過3,000隻股票，旨在辨識能以較低風險提供較高收益的股票。

更系統化地駕馭波動

當市場波幅加劇時，投資決策更容易受市場充斥的雜訊影響，過往適用的傳統投資觀點亦未必再有效。透過系統化分析，有助排除市場雜訊，從中辨識能受惠於波動性上升的股票，或捕捉價格錯置機遇。

同時，基金採用有效風險監控，建構較具防守性的股票組合，旨在把握市場升勢的同時，力求減低市場下行風險。

此外，基金亦可運用備兌認購期權策略（即持有個別股份的同時沽出該股的認購期權，從而收取期權金作為額外收益），致力於將波幅轉化為機遇，在波幅加大時，以更有利條款沽出認購期權，從而獲得更多收入。

聚焦前瞻性及靈活性

面對全新的市場環境，以往行之有效的應對策略未必奏效，對比單純建基於歷史數據的投資模型，基金的投資模型更着重前瞻性，並將「實時」數據納入訊號中，從而尋找具潛力或能受惠市場轉變的企業。例如在現今市況下，分析通脹對市場影響的預測、央行政策走向，又或是薪金壓力及企業招聘意向等與宏觀環境相關等訊號尤其重要，有助基金投資模型更精準地作出分析及預估。而基金每周進行一次重新平衡（Rebalancing），因應新市場環境及當前市場發展，靈活及頻密地調整戰術觀點，力求駕馭瞬息萬變的市場。

了解更多基金詳情：blackrock.com/hk/sgehi

1. 同類基金指晨星EAA OE 環球股票收益組別中香港證券及期貨事務監察委員會（證監會）認可的基金。同類基金平均表現指同類基金平均年度化波幅。獲證監會認可並不表示獲得官方推介。所列同類基金比較數據僅供說明，並非旨在比較相同投資領域的所有基金表現，亦並無比較所列基金所有特點。提及基金名稱不應被視為這些基金的投資建議或投資建議。基金(A2 美元類別)自2006年10月13日成立，過往5年年度表現: 2017: +18.4%; 2018: -9.5%; 2019: +17.3%; 2020: +8.9%; 2021: +16.9%。2022 (年初至今): -17.6%。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。表現按該時期的資產淨值計算，股息再作投資。表現數據已扣除費用。

2. 資料來源：貝萊德，截至2022年9月30日。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。A6股份類別年息率 =（派息╱除息日之資產淨值）* （12*100）。A6美元股份類別成立日期：2014年10月8日。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到滙率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發布有關貝萊德全球基金的產品資料。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的基金銷售文件，包括風險成份。本資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站（http://www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2022 BlackRock, Inc. 版權所有。MKTGH1122A/S-2575557

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