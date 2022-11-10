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俄羅斯石油或減產至每日900萬桶 印度持續購買

環球經濟金融 14:40 2022/11/10

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俄羅斯石油受西方國家制裁，出口數量大減。有專家分析估計，俄羅斯可能在12月減產石油，降低至每日900萬桶水平。印度外長蘇傑生訪問俄羅斯，表明將持續購買俄羅斯石油。

【烏克蘭戰爭】俄軍戰略撤離赫爾松 烏方疑非全面撤兵 【下一頁】

能源發展中心（Energy Development Center）的分析師預計，俄羅斯石油12月每日減少產量150萬至170萬桶，至900萬桶，產量與今年6至10月平均相比，下跌14%。

專家估計，隨石油輸出國組織及其夥伴國家（OPEC+）決定11月起減產，俄油12月減產將導致全球油價出現顯著升幅。

普京盟友首承認曾干預美國選舉 揚言繼續行動 【下一頁】

蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）周二（8日）訪問俄羅斯，與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤，為前者自俄烏戰爭以來首次到訪當地。蘇傑生表示，俄羅斯石油有利印度，將持續購買。

蘇傑生在聯合記者會上表示，俄羅斯是穩定及經過時間考驗的伙伴，兩國多年維持的友好關係確實符合雙方利益。蘇傑生指印度作為全球第三大石油及天然氣消耗國，政府有責任確保印度用戶能夠從國際市場獲得最有利的能源資源。蘇傑生表明，俄印關係已證實有益於兩國，如果購買俄羅斯石油有利於印度，政府將持續購買。

因俄羅斯入侵烏克蘭，烏拉爾原油成為西方國家主要制裁對象之一，打擊俄羅斯財政支援戰爭的能力。印度為繼中國之後，於俄烏戰爭以來俄羅斯石油的第二大買家。

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責任編輯：吳漢培

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