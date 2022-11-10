【有相睇】睇淡後市劈逾百萬求售 港灣豪庭三房773萬成交

美聯黃永財表示，大角嘴港灣豪庭6座中層C室，實用面積474平方呎，屬3房間隔，業主睇淡後市套現，突然跳價求出售，大減超過一百萬，減幅超過一成，由原叫價898，減至790萬，即時帶動屋苑睇樓氣氛，並即日有數組客人洽談，不出5小時最終以773萬成交，成交價創屋苑三房今年疫情新低。

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原業主於2010年以365萬元購入上述單位，帳面升值408萬元或1.1倍。惟業主於2021年曾作內部轉讓，故是次成交需要支付額外印花稅。

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