【強強聯手】Window 11推更新　相片App月底與iCloud整合

微軟（Mircosoft）繼續與蘋果（Apple）緊密合作，上月宣布Windows 11的相片應用程式App 將會支援iCloud相片。微軟昨（9日）再宣布，與iCloud相片相關的整合功能，亦會於月底推出。

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微軟昨（9日）於官網撰文指，用戶由即日起，可透過Microsoft Store對相片應用程式進行更新，預料在本月底可向所有Windows 11用戶提供與iCloud相片整合的功能。屆時，用戶只需確保Window 11的相片應用程式已更新，以及安裝適用於Windows的iCloud應用程式，並選擇同步相片，所有iCloud相片將自動出現於Window 11的內建相片應用程式中。

微軟表示，明白有不少Windows用戶希望能夠在他們的PC上查看其iPhone上的相片和視片。是次的整合功能，「將讓iPhone用家更容易在一個有組織的地方直接訪問他們所有珍貴的回憶」，該企亦會繼續努力使Windows 11體驗無縫化。

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責任編輯：殷凱怡

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