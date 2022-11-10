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【中產定義】滙豐：港人視中產門檻為590萬元流動資產　大部分中產客已設海外戶口

Hot Talk 14:06 2022/11/10

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【中產定義】滙豐：港人視中產門檻為590萬元流動資產　大部分中產客已設海外戶口

滙豐 （00005） 發表《2022新世代中產報告》，調查訪問逾1000名20歲至64歲港人，普遍認為擁有590萬港元個人流動資產，才稱得上為中產階級。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，大部分滙豐卓越理財客戶設海外戶口，分布於英國、美國、加拿大、澳洲及新加坡等地。

該調查顯示，香港中產階級財務規劃，會優先考慮子女教育，約35%受訪者擬將子女送出海外升學，首選目標地為英國（約40%，其次為加拿大（17%）。受訪者平均預計，送子女海外升學需要153萬元，若早於小學使在海外升學需花385萬元。

滙豐香港區財富管理及個人銀行投資及財富管理部主管安博哲（Sami Abouzahr）指，在息口高企、地緣政治，關注經濟衰退，明年看好固定收益、結構性產品及ESG主題資產，投資者應分散投資於這些類別。

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記者：宋佩恩

 

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經濟 滙豐控股（00005）

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