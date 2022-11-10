  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 14:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任

環球政治 14:07 2022/11/10

分享：

分享：

美國賓夕法尼亞州民主黨籍眾議員德呂卡上月初因淋巴癌病逝，但當時距離中期選舉僅一個月未能換人上陣。開票結果顯示，德呂卡離世後仍以85%的得票率當選。該州12月會再舉行一次選舉，決定由誰填補這個議席。

【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭 【下一頁】

德呂卡（Anthony DeLuca）為資深民主黨人，擔任眾議院保險委員會民主黨主席20年。他代表所屬選區長達39年，也是賓夕法尼亞州年資最長的眾議員。

他曾兩度擊退淋巴癌，但上月9日因淋巴癌復發病逝，終年85歲。

由於德呂卡離世日期與選舉日太接近，選舉委員會沒有足夠時間修改選票，民主黨也難以再改派另一名候選人出戰，德呂卡的名字仍然留在選票上。

該州已統計超過85%的選票，結果顯示德呂卡得票率超過85%，遠超綠黨候選人利文斯頓（Queonia Livingston）。

賓夕法尼亞州12月將舉行一次特別選舉，決定最終由誰人填補這個議席。

【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 【下一頁】

今次並非美國首次有候選人在死後仍於選舉勝出。色情業大亨霍夫（Dennis Hof）於2018年代表共和黨出選内華達州參議院選舉，雖然在選前一個月離世，但仍勝出。

不過該州並無再作補選，而是根據內華達州法律，由縣官員任命另一名共和黨人填補其議席完成整個任期。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
今日
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
今日
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
2022/11/09
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
2022/11/09
【美國中期選舉】逾四成民主黨選民唔想拜登連任 一成支持者不滿施政
【美國中期選舉】中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席
2022/11/09
【美國中期選舉】中風候選人賓夕法尼亞勝選 民主黨參院再奪一席

你可能感興趣

【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
今日 10:56
【美國中期選舉】特朗普輸打贏要 為一事怪老婆梅拉尼婭
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
今日 10:46
【美國中期選舉】拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
18:06 2022/11/09
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
選舉 政治 賓夕法尼亞 美國民主黨 淋巴癌 美國

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間14:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月10日 時間14:00）
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】未現預期「紅潮」 共和黨人矛頭直指一人
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】共和黨料穩奪眾議院 參議院僵持不下（不斷更新）
【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近
【美國中期選舉】佐治亞州或需再投票 兩參議院候選人得票接近
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】25歲Uber司機成首位Z世代眾議員 共和黨小花落敗（第二版）
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
【美國中期選舉】共和黨優勢未如預期 穩取眾議院 參議院難料
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款