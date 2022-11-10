【美國中期選舉】眾議員選前患癌病逝 仍高票連任

美國賓夕法尼亞州民主黨籍眾議員德呂卡上月初因淋巴癌病逝，但當時距離中期選舉僅一個月未能換人上陣。開票結果顯示，德呂卡離世後仍以85%的得票率當選。該州12月會再舉行一次選舉，決定由誰填補這個議席。

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德呂卡（Anthony DeLuca）為資深民主黨人，擔任眾議院保險委員會民主黨主席20年。他代表所屬選區長達39年，也是賓夕法尼亞州年資最長的眾議員。

他曾兩度擊退淋巴癌，但上月9日因淋巴癌復發病逝，終年85歲。

由於德呂卡離世日期與選舉日太接近，選舉委員會沒有足夠時間修改選票，民主黨也難以再改派另一名候選人出戰，德呂卡的名字仍然留在選票上。

該州已統計超過85%的選票，結果顯示德呂卡得票率超過85%，遠超綠黨候選人利文斯頓（Queonia Livingston）。

賓夕法尼亞州12月將舉行一次特別選舉，決定最終由誰人填補這個議席。

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今次並非美國首次有候選人在死後仍於選舉勝出。色情業大亨霍夫（Dennis Hof）於2018年代表共和黨出選内華達州參議院選舉，雖然在選前一個月離世，但仍勝出。

不過該州並無再作補選，而是根據內華達州法律，由縣官員任命另一名共和黨人填補其議席完成整個任期。

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責任編輯：鄭錦玲