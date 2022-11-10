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【金融峰會】余偉文：峰會與會者冀香港復常勢頭持續　金融機構負責人爭取近期在港開董事會（有片）

股市 13:56 2022/11/10

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【金融峰會】余偉文：峰會與會者冀香港復常勢頭持續　金融機構負責人爭取近期在港開董事會

金管局總裁余偉文在《匯思》撰文，指上周的國際金融領袖投資峰會閉幕後，很多與會者都希望這只是開端，期待香港復常勢頭可以持續，早日徹底走出疫情陰霾，不少金融機構的負責人都表示，峰會令他們更有底氣，爭取近期在港舉行集團的董事會會議，也有一些機構將邀請集團高層或重要的海外客戶和投資者訪港，更有一些已在籌備明年恢復在港舉行大型國際會議。

金融領袖不會來港只為參加「畀臉派對」

余偉文稱，峰會吸引逾200位來自全球約120家國際金融機構的負責人出席，當中約40位屬全球頂尖金融機構的主席或行政總裁級人物，陣容鼎盛，在近年財金界活動中難得一見。他表示，峰會的成功再次證明和凸顯香港國際金融中心的特殊地位和重要性，且作為機構的最高決策者，這些金融領袖不會貿然長途跋涉來港只為參加「畀臉派對」，他們願意花時間來港，是用實際行動顯示對香港及內地市場的重視，為香港復常後的業務發展作出部署。

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編輯：胡學能

經濟 疫情 金融機構 國際金融中心 余偉文 香港金融管理局 金融
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