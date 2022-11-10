▲ 【財政預算案】德勤料今年港府赤字逾1700億、財政儲備失8000億 倡降股票印花稅吸海外公司

四大會計師事務所之一德勤發表最新預測，預料香港2022/23年度財政赤字達1700億元，令香港財政儲備失守8000億元。據港府資料，至今年3月底，香港財政儲備為9572億元，若錄得1700億元赤字，儲備將跌至7872億元。

年初第五波疫情來襲，以至外圍經濟不景拖累香港資本市場，財政司司長陳茂波於今年9月已預告，2022/23年度港府赤字將逾1000億元，遠較年初預算案估計的563億元赤字嚴重。

德勤倡降股票印花稅至0.1%

德勤期望，香港政府支持長遠政策，推動香港持續發展，維持護香港作為國際金融中心和資產管理中心的地位，並成為中小型企業蓬勃發展的理想之地。

建議措施方面，德勤提出，港府應重新回調香港股票印花稅至0.1%，以吸引海外公司來港上市，同時調低在香港設立並具有經濟實質的地區總部的稅率，以吸引跨國企業來港設立總部。

另外，港府應全面檢討現行知識產權相關的稅制，爭取成為知識產權中心，包括向在香港研發的特許權使用費收入提供優惠稅率0%、向合資格的研發機構偉供8.25%稅率，也應增加費用扣除項目，如知識產權相關的資本性支出或無形資產攤銷。

建議簡化在大灣區工作的人才移民程序

在其他金融和資產管理發展方面，德勤倡進一步為債券基金及單一家族辦公室投資債券市場提供稅務優惠，如取消統一基金豁免制度下以及目前正在建議的單一家族辦公室稅務寬減制度下的「5%附帶收入」門檻，即對基金和單一家族辦公室就屬於「合資格資產」的債權投資獲得的利息收入提供香港利得稅豁免。

該行也提及，港府對受聘於中國內地及海外駐港企業的人才，應放寬其家屬及其本人的移民條件，以吸引人才來港工作，並簡化在粵港澳大灣區城市工作的人才移民程序。

相關文章：

【財政預算案2022】陳茂波：去年盈餘為189億元 料今年錄得赤字、不調整利得稅薪俸稅

編輯：麥德銘