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拜登指馬斯克與外國關係值得查 是否威脅美國家安全

環球社會熱點 15:05 2022/11/10

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全球首富馬斯克曾向沙特阿拉伯阿爾瓦德王子收購Twitter股份，外界質疑兩人關係。美國白宮上月否認，有討論對馬斯克旗外企業作國安審查。美國總統拜登周三（9日）承認，值得調查馬斯克有否對國家安全構成威脅。

卡塔爾世界盃大使稱「同性戀是精神病」隨行官員即腰斬訪問 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周三被問及是否認為馬斯克（Elon Musk）對美國安全構成威脅，及馬斯克在沙特阿拉伯企業幫助下收購Twitter，是否應該受到調查。

拜登認為馬斯克與其他國家的合作或技術關係值得關注。無論馬斯克是否有做不恰當的事，但認為事件仍值得深究。

拜登慶幸「紅潮」未現 認有意爭取連任 【下一頁】

沙特阿拉伯阿爾瓦德王子（Prince Alwaleed bin Talal）屬Twitter第二大股東，他早前曾向馬斯克轉讓部分股份，幫助馬斯克接管Twitter。

美國民主黨參議院財務委員會主席懷登（Ron Wyden），與康涅狄格州參議員墨菲（Chris Murphy）上周發聲明，指基於沙特人權史劣跡斑斑，憂慮沙特政權會透過Twitter截取用戶信息，呼籲白宮對Twitter的交易進行「徹底審查」。

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責任編輯：郭麗明

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