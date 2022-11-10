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【真假難辨】 Twitter新驗證引發假冒潮　任天堂、Elon Musk亦中招

科技 13:30 2022/11/10

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Twitter宣布推出更新Twitter Blue計劃，為訂閱用戶提供「藍剔」認證。更新版Twitter Blue計劃在美國時間9日正式推出，但推出不足一天，Twitter便出現大量擁有「藍剔」認證的假帳戶，就連Elon Musk和Twitter都遭人假冒。

【Twitter改革】新Twitter Blue於iOS正式上線　訂閱付費後可獲藍色驗證標記

更新版Twitter Blue按原定計劃於美國中期選舉結束後正式推出，除了原有的使用置頂貼文、自訂圖示，甚至是編輯推文等功能外，Twitter Blue訂閱用戶現可以獲得如知名人士、政客和企業一樣的藍剔帳號認證。

目前按Twitter Blue的限制，在美國時間9日或以後建立的新帳號，即使付費訂閱Twitter亦不會獲得藍剔，但已有不少人利用早已建立的舊帳號，假扮成一些名人和大公司，其中包括遊戲開發商任天堂、Valve、NBA球星LeBron James、知名棒球運動員Aroldis Chapman，甚至連有份推出是次更新版Twitter Blue計劃的Twitter新主Elon Musk，及Twitter官方帳號都遭人假冒。

任天堂遭假冒　發布粗口手勢圖片

絕大部分已被發現為假冒的Twitter帳號大多以惡作劇，和發放假消息為主，如一個名為@nIntendoofus的Twitter帳戶假冒為任天堂官方帳號，散播《超級瑪利歐銀河（Super Mario Galaxy）》續集正在開發等假消息，又發布一張遊戲角色利歐舉中指的照片。

雖然部分假冒帳號已被停用，Twitter亦表明會積極封鎖假帳號，但由假冒帳號眾多，相信仍需一段時間打擊假帳號。外媒《Digitaltrends》引述部分國外網民的憂慮指，錯誤訊息很容易傳播，它對人們所帶來的損害可能會比虛假的遊戲公告影響更大，並標記Elon Musk，要求他在擁有如此具影響力的平台時，應擅用和做得更好。

【Elon Musk負債？】Elon Musk為買Twitter　再拋售1,950萬股Tesla股票

【Twitter Blue】Twitter藍剔收費料美加英紐澳先行　月費加到63元仲有咩功能？

責任編輯：殷凱怡

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