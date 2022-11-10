【日本經濟】訪日旅客數量增長太快　各行各業均現人手不足難題

▲ 訪日遊客數量迅速增長，之前在疫情下縮減人員的各項旅遊相關產業，均現人手不足難題。（法新社圖片）

隨著日本放寬邊境防疫政策，訪日遊客數量迅速增長，之前在疫情下縮減人員的各項旅遊相關產業，均現人手不足難題。

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航空業首當其衝面對人手不足的問題。全日空（All Nippon Airways）的地勤人員於疫下減少了2成，負責搬運行李等工作的人手尤其緊張。羽田機場和成田機場現時均需接受其他機場支援，只能讓職業學校畢業的準員工提前入職來應對。

旅遊業人數 比19年減少1成

由航空公司工會組成的日本航空聯盟的統計顯示，截至10月，工會人數為45310人，比上年減少2千人。日本總務省的勞動力調查顯示，8月時與旅遊相關的住宿、餐飲、娛樂業的從業人數為406萬人，比2019年8月減少1成。減幅較大的住宿業減少2成，縮減至51萬人。

入住率達上年同期2倍以上

東京皇宮酒店10月入住率達到7成以上，接近疫情前的水平，東京大倉酒店預計11至12月的客房入住率達到上年同期2倍以上。不過，栃木縣日光市的酒店負責人表示，「即使將加薪3成，也招不到人」。

旅遊的出租大巴行業也面臨同樣困境。從10月到12月，沖繩縣的旅行需求達到頂峰，沖繩縣巴士協會近月對會員企業實施的調查結果顯示，司機空缺為140人，導遊缺120人。

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責任編輯：李智美