【業績｜食品】日清食品第三季盈利增20%　3.5億人幣增持內地廠房競標成功

▲ 【業績|食品】日清食品第三季盈利增20% 3.5億增持內地廠房競標成功

日清食品 （01475） 公布第三季業績，公司上季收入按年增4%至10.49億港元，季度盈利按年增20%至7236萬港元。另外，日清食品宣布，成功以3.52億元人民幣，競購收購合資公司珠海永南餘下29.55%權益，令珠海永南成為間接全資附屬公司。

珠海永南為日清食品的即食麵製造商及分銷商，至去年底資產淨值為3.475億元人民幣，股權獨立估值為11.847億元人民幣，去年盈利為9150萬元人民幣。日清食品增持權益的相應估值則約11.9億元人民幣。

綜合今年首9個月，日清食品收入按年增8%至30.8億港元，盈利按年增3%至2.37億港元。

日清表示，今年首9個月，香港業務收入增長11.6%，主要受惠於即食麵及冷凍食品需求良好以及實施價格調整。內地業務收入增長5.7%，受惠於杯裝即食麵銷量增長和實施價格調整，但人民幣兌港元貶值拖低了入帳表現，若以當地貨幣計，內地業務收入增長7.5%。

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編輯：麥德銘