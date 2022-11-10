  • 27°C
香港時間 : 20221110日 (週四) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜食品】日清食品第三季盈利增20%　3.5億人幣增持內地廠房競標成功

股市 13:10 2022/11/10

分享：

分享：

【業績|食品】日清食品第三季盈利增20%　3.5億增持內地廠房競標成功

日清食品 （01475） 公布第三季業績，公司上季收入按年增4%至10.49億港元，季度盈利按年增20%至7236萬港元。另外，日清食品宣布，成功以3.52億元人民幣，競購收購合資公司珠海永南餘下29.55%權益，令珠海永南成為間接全資附屬公司。

珠海永南為日清食品的即食麵製造商及分銷商，至去年底資產淨值為3.475億元人民幣，股權獨立估值為11.847億元人民幣，去年盈利為9150萬元人民幣。日清食品增持權益的相應估值則約11.9億元人民幣。

綜合今年首9個月，日清食品收入按年增8%至30.8億港元，盈利按年增3%至2.37億港元。

日清表示，今年首9個月，香港業務收入增長11.6%，主要受惠於即食麵及冷凍食品需求良好以及實施價格調整。內地業務收入增長5.7%，受惠於杯裝即食麵銷量增長和實施價格調整，但人民幣兌港元貶值拖低了入帳表現，若以當地貨幣計，內地業務收入增長7.5%。

相關文章：

【出前一丁母企】日清食品「見光死」午後急挫4%　受累原材料價颷半年純利減少3.5%、不派息　香港消費者囤積行為刺激港收入增11%

【疫市營商】香港日清份量改成日本版　疫下需求急增庫存一度清零

編輯：麥德銘

 

港股 日清食品（01475） 日清食品 業績公布

上一篇文章

【業績｜保險股】宏利第3季派息0.33加元　核心盈利按年跌14%

下一篇文章

【業績｜手機設備股】瑞聲績後升幅收窄、現升6%　第三季淨利升28%　收入升27%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【加密貨幣】幣安峰迴路轉收購FTX　FTT幣曾瀉近9成、港金融人士：如同當年滙豐買恒生
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【Meta裁員】Meta狠心裁員　朱克伯格道歉　對元宇宙仍一往無前
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】幣災衝擊全球股市夜期挫282點　中概股指數瀉7%　美團ADR阿里美股低港4%（不斷更新）
【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安
【加密貨幣】幣圈巨頭FTX都爆信心危機　幣安趙長鵬歸納兩大教訓、FTX創辦人：大感謝幣安
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　道指期貨反彈52點
【美股期貨】觀望今晚美國通脹數據　道指期貨反彈52點
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
【加密貨幣】幣安據報發現「財務黑洞」放棄收購、FTX或破產　FTX：切勿入金（第四版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款