【可持續發展】太古地產與德勤合推城市農圃 成旗下本港物業第5個同類計劃 全年可種植28種農作物及處理廚餘

太古地產夥拍太古廣場一期旗艦租戶德勤構建的城市農圃 「太古廣場一期The Loop」 今天正式揭幕。適逢兩大企業在香港成立50周年，太古地產旗下香港第5個天台城市農圃寫下極具意義的里程碑，正好體現雙方推動可持續發展及推廣循還再造理念的共同願景及使命，以支持減碳生活，並促進健康工作環境。

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太古廣場一期The Loop在本地社企「雲耕一族」全力支持下，全年除可種植28種農作物外，更推出「Close The Loop」計劃處理廚餘問題。現時香港每天產生3,600公噸廚餘，「Close The Loop」計劃讓收集於德勤辦公室的廚餘得以轉化成天台農圃的耕種堆肥。太古地產及德勤的合作充分展現跨行業協作的影響力，以及業主與租戶的共同努力，有助商界在日常工作環境將可持續發展提升至另一層次。

太古地產不斷提升其物業設施，將健康生活概念及可持續發展措施引入其業務的各個層面，為寫字樓租戶創造更豐富價值。而太古廣場一期The Loop正好就是一個絕佳例子。該集團透過創新衍變的發展理念將較少人流的辦公樓天台優化成租戶的教育基地，讓他們體驗耕種的樂趣，實踐可持續生活，並在社區提高公眾對可持續發展的意識。

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太古廣場總經理Mark Celenk表示：「作為以實踐ESG為本的業主，太古地產重新釐定未來工作空間的定義。The Loop是一個絕佳的社區營造計劃, 除了成為凝聚租戶的平台，更創造充滿活力的工作空間，從而促進創新、協作及公眾意識。我們認為城市農圃別具價值，可為員工於核心商業區上班的同時提供寧靜的空間，促進工作與生活平衡。我們致力透過引進不同的ESG措施為太古廣場社區帶來積極貢獻，今次很高興與德勤合作，令太古廣場一期The Loop計劃的社會效益及傳播能相得益彰。此計劃將較少人流的辦公樓天台優化，體現了太古地產50年來一直以『創新衍變』理念。」

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示：「為香港建設更可持續發展的未來，有賴社會各方共同努力。我們很高興與太古地產合作，適逢雙方在香港成立50周年的重要時刻，攜手推出城市農圃『太古廣場一期The Loop』，標誌著我們對可持續發展的共同承諾。『太古廣場一期The Loop』的成功推出，將進一步支持德勤『WorldClimate智護地球』及『INspire HK躍動香港』的願景，為香港的可持續發展進程出一分力。通過今次攜手合作，我們期望能提供一個互動、體驗式學習的平台，讓我們的人才和社會大眾加深認識可持續發展的重要性，同時讓大家有機會於這個位於市中心的天台空間體驗城市農耕的獨特樂趣。」

太古廣場一期The Loop城市農圃計劃亦包括舉辦慶祝農作物豐收的慈善活動。全新期間限定星街市集將成為天台農圃新鮮時令蔬菜的社區指定零售點，而太古地產亦會招募辦公樓租戶參與旗下香港5個城市農圃（即The Loop）的年度聖誕豐收義工活動。市集及聖誕豐收活動的全數收益將捐贈予本地食物銀行樂餉社。此外, 德勤亦會於2023年透過德勤公益基金會為員工、非牟利組織合作夥伴及學生舉辦一系列工作坊及農圃參觀活動。

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責任編輯：嚴浩文