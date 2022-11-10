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【業績｜保險股】宏利第3季派息0.33加元　核心盈利按年跌14%

股市 13:11 2022/11/10

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【業績｜保險股】宏利第3季派息0.33加元　核心盈利按年跌14%

宏利金融（00945）（美：MFC）今年第3季歸於股東的收入淨額錄得13.47億加元，按年跌15%，主要由於投資相關經驗收益減少，以及核心盈利下跌；派季度股息每股0.33加元（港元金額待公布，以1加元兌5.8港元計，相當於約1.91港元）。

第3季的投資相關經驗反映固定收入再投資活動的有利影響，以及利好的信貸經驗，惟主要涉及房地產的另類長期資產回報低於預期則抵消部分影響。第3季市場之直接影響錄得相關撥備，則主要歸因於股市表現不利好的影響、待售債券銷售虧損，以及掉期息差之變動。

季內就颶風相關損失作逾2億加元撥備

宏利第3季錄得13億加元的核心盈利，按固定滙率基準計算，按年減少14%，原因包括公司財產及意外再保險業務就颶風伊恩相關之估計損失作出2.56億加元撥備；企業及其他業務部出售待售股票的淨收益下跌、新獨立及互惠基金的種子資金投資受到市場的不利影響；亞洲及美國方面新造業務收益下跌；美國方面保單持有人經驗淨額的不利影響引致較高撥備等。

宏利季內新造業務價值5.14億加元，按固定滙率基準計算，按年減少6%。亞洲新造業務價值較去年第3季跌17%，反映香港方面銷售下跌，以及「亞洲其他地區」產品組合的變動。加拿大新造業務價值按年升25%，主要歸因於保險業務邊際利潤提高。美國新造業務價值按年增27%，主要歸因於訂價措施令邊際利潤改善、利率上升以及產品組合之變動。

香港年度化保費等值銷售額跌40%

季內宏利年度化保費等值銷售額錄得13億加元，按年減少6%。亞洲年度化保費等值銷售額跌7%，反映香港銷售下跌。香港年度化保費等值銷售額跌40%，歸因於客戶的理財決策意欲轉弱， 以及季內澳門收緊新冠疫情防控措施所致。日本方面，由於個人保障及其他財富業務銷售上升，年度化保費等值銷售額增 22%。「亞洲其他地區」的年度化保費等值銷售額增加 6%。加拿大年度化保費等值銷售額減少 6%，主要由於獨立基金銷售下跌，以及去年第3季一宗大額關聯市場銷售並無重現。美國年度化保費等值銷售額跌 1%，主要由於本地壽險產品銷售下跌。

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