【職位招募】東瀛遊19號舉行大型招募日　增聘20部門逾100個職位

▲ 東瀛遊宣布將於11月19日舉行人才招募開放日，目標增聘20個不同部門的職位、超過100位員工。（資料圖片）

聖誕農曆年臨近，市場旅遊需求日趨增加，東瀛遊宣布將於11月19日舉行人才招募開放日，目標增聘20個不同部門的職位、超過100位員工。

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自日本全面開關、本港實施「0+3」措施以及航空公司陸續增加航線，旅遊業開始逐步「解凍」，東瀛遊至今已有逾15,000位客人報名、接近300個旅行團成行出發，成為疫後全港首間旅行社籌辦大型招聘會。

逾半數為前線職位

是次目標增聘20個不同部門的職位、超過100位員工，逾半數為前線職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任等，亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等職位空缺，現場設有即場面試。

東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示：「公司在高峰時期有超過600位員工，在疫情衝擊下，現有員工逾200位，而現時的收客數量大約是疫情前的30%左右，並預計未來收客仍會不斷上升， 惟員工人數難以應付需求，故急切需要為日後復常舖路」。

已優先聘用解僱及遣散員工

禤透露，疫情期間旅遊業人才流失嚴重，公司自「0+3」以後亦已優先聘用早前解僱及遣散的員工。他坦言對旅遊業前景充滿信心，對旅遊人才需求殷切，要為復甦做好準備。

為了吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達25,000港元，而領隊每月包薪連津貼達18,000港元，以穩定收入。

冀吸納新血

同時，禤為感謝共渡疫情時艱的現有同事，亦加薪近雙位數，以補回過去3年凍薪的人工。他稱：「過去旅遊同業培育過不少人才、冀今次招募開放日可以吸納新血加入團隊之餘，亦歡迎旅遊從業員可以重新回流，重操故業加入團隊，向旅遊行業復甦踏出一大步。」

東瀛遊人才招募開放日／招聘會，將會在11月19日（星期六）上午10時至下午1時舉行，提供超過100個職位，現場設有即場面試，請求職者準備工作及學歷證明等個人履歷。

日期： 2022 年 11 月 19 日（星期六）

時間：上午10時至下午1時

地點：尖沙咀漆咸道南 45‐51 號其士大廈 5 字樓 「寰宇坊」 (尖沙咀地鐵站 B2 出口 )

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責任編輯：李智美