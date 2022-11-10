【福布斯中國富豪榜】中國十大富豪身家全綫縮水　首富鍾睒睒跌最少、馬化騰及馬雲蒸發一半（附十大排名）

▲ 中國首十大富豪身家全綫縮水 首富鍾睒睒跌最少、馬化騰及馬雲蒸發一半（附十大排名）

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2022年福布斯中國富豪榜出爐，今年首五大富豪排名與2021年相同，農夫山泉 （09633） 大股東鍾睒睒繼續是中國首富，其次為字節跳動創始人張一鳴、寧德時代（深：300750）創始人曾毓群、騰訊 （00700） 創始人馬化騰、及阿里巴巴 （09988） 創始人馬雲。不過，福布斯指，2022年中國首100名富豪的總計財富較去年縮水39%至1.48億美元，為逾20年來最大的跌幅。

福布斯指，身家下跌基於科技行業受壓、內地清零政策、更緩慢的經濟增長、中共二十大後衍生的政治憂慮，以及過去一年人民幣兌美元下跌了逾12%，而且，滬深300及恒指也大幅下跌。

是次首十大富豪的身家均全綫縮水，中國首富鍾睒睒的身家跌幅最少，僅跌5%，福布斯指，鍾睒睒精明地投資了新冠病毒檢測供應商北京萬泰生物製藥，以及提供了飲用水。首十名中，以馬化騰及馬雲的財富跌幅最大，均蒸發了一半身家。

是次中國富豪榜僅兩名富豪身家有所升，分別是位列23名的晶澳太陽能（深：002459）創始人靳保芳及位列40名的天合光能（滬：688599）創始人高紀凡，財富較去年上升16%及73億美元，至89.5億美元及71.6億美元。

碧桂園楊惠妍排名急跌58名

今次有三個富豪為新上榜，包括中國在線快時尚零售商SHEIN創始人許仰天，一舉以身家100億美元位列於25名，另外兩名為上海聯影醫療（滬：688271）實控人薛敏及寧波德業科技（滬：605117）創始人張和君，分別位列64名及41名。

內地房地產近期陷入低迷，碧桂園 （02007） 大股東楊惠妍的財富從一年前的278億美元銳減至49.1億美元，排名也由第11名暴跌至69名。

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編輯：袁諾曦