▲ 【業績｜芯片】華虹半導體第三季盈利倍增 收入、毛利率創新高

華虹半導體 （01347） 公布第三季業績，單季銷售收入6.299億美元，按年增39.5%、按季升1.5%，單季盈利1.039億美元，按年增104.5%、按季增23.8%，兩者都較市場預期為佳。華虹半導體第三季毛利率創新高，上升至37.2%，按年增10.1百分點、按季增3.6百分點。

華虹半導體預計，今年第4季銷售收入約6.3億美元，按季基本持平，毛利率就會按季回落到35%至37%之間。

以制程工藝劃分，華虹目前掌握最先進的55納米和65納米制程貢獻收入約12.5%，較去年同期多3.6百分點；90納米及95納米制程貢獻收入約22.5%，按年多4.2百分點；110納米和130納米制程貢獻收入約17.9%，按年低0.7百分點。

至於向來為華虹半導體主要市場的350納米或以上制程，今年相關技術貢獻收入比例為37.8%，按年低4.6百分點，但收入金額仍有24%增長。

華虹半導體：各大工藝平台的需求飽滿

華虹半導體總裁兼執行董事唐均君稱，各大特色工藝平台的市場需求持續飽滿，尤其是非易失性存儲器和功率器件，8英寸晶圓廠和12英寸晶圓廠均保持滿載營運，產品平均銷售價格按年、按季均有成長。

唐均君表示，未來會繼續瞄準工業應用、汽車電子和新能源等新興市場，繼續全速推進 12英寸產能擴充項目。華虹半導體第三季資本開支達4.287億美元，按季大增2.8倍，當中3.903億美元用於華虹無錫。

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編輯：麥德銘